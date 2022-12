VTI start met opleiding tot skimonitor

Vanaf het schooljaar 2023-2024 start VTI Oostende met een opleiding tot skimonitor.

Via deze hoogstaande opleiding kan de leerling uiteindelijk het diploma halen dat nodig is om als betaalde skimonitor te fungeren in verschillende wintersportlanden van Europa. De opleiding tot een in Europa erkende skimonitor vindt plaats tijdens de lesuren, maar staat los van de gewone studierichtingen die de leerlingen kiezen.

Om de opleiding te organiseren, werkt het VTI samen met Sneeuwsport Vlaanderen, een afdeling van Sport Vlaanderen. Het traject van de opleiding is afhankelijk van het skiniveau van de leerling. Per individu zullen Sneeuwsport Vlaanderen en het VTI de te volgen stappen bepalen.

Oostenrijk

Het buitenlandse deel van de opleiding zal plaatsvinden in de Oostenrijkse Alpen. Tijdens hun verblijf in het buitenland moeten de jonge kandidaat-skimonitoren ’s avonds de gewone lessen van de voorbije schooldag inhalen of bijwerken. Dit zal gebeuren via meerdere methodes. Sommige lessen kunnen in het VTI opgenomen worden en vervolgens naar de leerlingen in Oostenrijk doorgestuurd. Ook een opdracht, een toets of tal van andere online middelen behoren tot de mogelijkheden. Naast het buitenlandse luik maken theoretische sessies en trainingsmomenten in België deel uit van de opleiding. Daarvoor werkt de school samen met de skiclub en indoorfaciliteiten van Ice Mountain Adventure Park in Komen.

Aan het einde van het hele project neemt Sneeuwsport Vlaanderen een toelatingsproef af. Het examen van Sneeuwsport Vlaanderen komt er nadat de leerlingen hun eigen skitechniek hebben aangescherpt. Als de betrokkenen slagen, betekent dit het begin van een theoretisch gedeelte waarbij onder andere EHBO en didactiek belangrijke onderdelen zijn. Daarnaast is er ook buitenlandse stage voorzien onder begeleiding van skimonitoren van Sneeuwsport Vlaanderen en trainen de deelnemers naar een steeds hoger niveau.

Testperiode

Om ervoor te zorgen dat de opleiding vanaf volgend schooljaar vlekkeloos verloopt, start er begin 2023 een testperiode. Van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 januari trekken zes leerlingen en twee begeleiders daarom naar het skigebied Warth-Schröcken in de Oostenrijkse Alpen. Elke dag staat een training en vervolmaking van de skitechniek gepland. Dit gebeurt onder leiding van gediplomeerde Oostenrijkse skileraars. Ook de nakende samenwerking met de skiclub uit Komen wordt nu al voorbereid. Daarom trekt dezelfde testgroep uit de derde graad van het VTI in de loop van het komende voorjaar naar Komen.

Over ruim een maand reizen Gilles Ingelbrecht, Nathan Arickx, Robbe Van den Bergh, Timo Hoxha, Leon Sinnesael en Ian Ryckelynck samen met de begeleiders Jan Vanleenhove en Olivier Hoste naar het skigebied in Warth-Schröcken. “De opleiding biedt ons een mooie kans om een diploma als ski-monitor te behalen. Sommigen onder ons koesteren plannen om op termijn daadwerkelijk als gediplomeerde skimonitor aan de slag te gaan. Het wordt nog even afwachten hoe de combinatie met de studies zal verlopen, maar bij wie gemotiveerd is, zal dit wel los lopen. De voorbije jaren gingen we telkens skiën met de skiclub van onze school. Zo ontstond er een hechte groepssfeer die we tijdens onze reis in januari verder vorm zullen geven”, aldus de leerlingen van VTI Oostende.

(BVO)

Meer info via Skimonitor@vtioostende.be.