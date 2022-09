Voedingsberoepen in trek: leerlingenaantal groeit sterk in Ter Groene Poorte Brugge

De horeca, en bij uitbreiding de voedingssector, kreunt onder personeelstekort. Overal zijn handen tekort en werk op overschot. De positieve noot komt vandaag uit het onderwijs waar voedingsschool Ter Groene Poorte in Brugge op 1 september start met een stevige plus in het leerlingenaantal.

“En dat is een tijdje geleden”, vertelt algemeen directeur Iris Cornette. “De voorbije jaren bleven we min of meer stabiel, maar vandaag starten we met 1025 leerlingen en dat zijn er 57 meer dan de 968 leerlingen waarmee we op 1 september 2021 van start gingen.”

Werkzekerheid

“De verklaring is moeilijk aan één factor toe te schrijven”, gaat Cornette verder. “Enerzijds voel je dat onze missie ‘hier leert ons land wat lekker is’ werkt. Op Ter Groene Poorte wordt mee bepaald wat er over een aantal jaar op het bord van de bevolking komt. We moeten innovatief en toonaangevend lesgeven om iedereen mee te nemen in de verandering van onze voeding en eetgewoontes. Anderzijds is er natuurlijk de werkzekerheid. In coronatijden hebben we gezien dat de voedingssector bleef draaien. Bakkers en slagers stonden pal en ook de horeca vond zichzelf opnieuw uit. Een enorme veerkracht werd geëtaleerd. Mensen beseffen nu wellicht het belang van de voedingssector. Uiteraard stimuleert de werkzekerheid ook de keuze van heel wat jongeren. Bovendien is het een creatieve sector waarin een ongelofelijke dynamiek schuilt.”

“In coronatijden hebben we gezien dat de voedingssector bleef draaien”

Ter Groene Poorte zette de voorbije jaren ook in op vernieuwing van de infrastructuur. “Ook dit kan een reden zijn voor de groei van het aantal leerlingen”, vult collega-directeur Christine Dhondt aan. “De slagerijschool werd vijf jaar geleden helemaal vernieuwd, de nieuwe bakkerijschool opende exact een jaar geleden de deuren en nu gaan we onze hotelschool onder handen nemen. Bovendien investeerden we in de zomervakantie ook in een foodtruck en werd de grootkeuken en het schoolrestaurant gemoderniseerd.”

Keerpunt?

Beide directeurs zijn uiteraard tevreden met de stijgende cijfers: “Hopelijk is dit geen one shot, maar een keerpunt waarin de opleidingen binnen de voeding opnieuw opgewaardeerd worden en aantrekkelijker worden. We zijn in ieder geval klaar om met ons korps onze kennis en vaardigheden door te geven aan the next generation topchefs, meesterbakkers en slager-traiteurs.” (PDC)