VMS reikt Ankers uit aan verdienstelijke oud-leerlingen

Naar jaarlijkse gewoonte reikte de oud-leerlingenbond van de Vrije Middelbare School drie Ankers uit aan verdienstelijke personen. Oud-leraar Eddy Debruyne, wetenschapper Lynn Govaert en ondernemer Koen Verhaeghe kregen de kunstwerkjes in keramiek. Eddy Debruyne had in 1996 het initiatief genomen voor de eerste VMS-cultuurweek. De vele initiatieven binnen die week waren de ideale manier om leerlingen met verschillende aspecten van cultuur te laten kennismaken. De VMS-cultuurweek vervelde later tot Art Schok met shows in cultuurcentrum De Spil en uiteindelijk tot de Forzaweek. Tijdens haar master wiskunde volgde Lynn Govaert ook biologie en aansluitend volgde ze nog een masteropleiding biologie. In het Leibniz Instituut in Berlijn leidt Lynn Govaert momenteel de onderzoeksgroep die de eco-evolutionaire processen onderzoekt en meer specifiek de interactie tussen organismen en hun omgeving. Na de VMS volgde Koen Verhaeghe de graduaatsopleiding Informatica aan het VHTI in Kortrijk. Hij startte een zakenkantoor op in Zwevezele en na een driejarige opleiding vastgoed startte hij ook met de bvba Vastgoedcentrum. Momenteel is hij zaakvoerder van vier kantoren, twee bankkantoren en twee vastgoedkantoren, netjes verdeeld over Zwevezele en Wingene. (PS/foto SB)