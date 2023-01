Vives krijgt maaidorser in bruikleen van CNH Industrial Belgium

CNH Industrial Belgium, producent van landbouwmachines, geeft de Roeselaarse Hogeschool Vives een maaidorser in bruikleen. Vijf jaar lang kunnen de leerlingen agro- en biotechnologie dankzij die machine de nieuwste technologieën ontdekken. “Met de maaidorser bereiden we hen voor op de stap naar het werkveld”, zegt Veerle De Mey, directeur biotechniek en technology bij Hogeschool Vives.

Een cadeautje van zo’n 22 ton met een prijskaartje van een half miljoen euro. Daarmee kwam CNH Industrial, beter bekend als New Holland in Zedelgem, woensdagmiddag langs bij Hogeschool Vives in Roeselare. “Goed opgeleide en praktijkgerichte studenten met kennis van wetenschap en techniek zijn uiterst belangrijk voor bedrijven. Ook wij zijn permanent op zoek naar technisch onderlegde medewerkers”, zegt Evelyne Vandevyvere van CNH Industrial.

Technische profielen

Bovendien is het voor Hogeschool Vives belangrijk om toekomstgerichte professionals op te leiden met de nieuwste technologieën en innovaties. Om die redenen slaan de producent van landbouwmachines en de hogeschool nu de handen in elkaar. “Als hogeschool hebben we zelf niet de middelen om te investeren in de nieuwste technologieën. De samenwerking met CNH Industrial geeft ons de kans om de studenten gerichter voor te bereiden op de stap naar het werkveld”, zegt Veerle De Mey, directeur biotechniek en technology van Hogeschool Vives.

Canada

Zij mocht woensdagmiddag de sleutels in ontvangst nemen van een CX maaidorser van het merk New Holland. De machine werd in de proefwerkplaats van CNH Industrial gebouwd en doorliep drie oogstseizoenen in Noord-Amerika, voornamelijk in Canada.

De machine wordt in bruikleen gegeven aan de opleiding bachelor in de agro- en biotechnologie van de Vives Hogeschool. “De aanwezigheid van recente landbouwmachines op de campus vormt een extra troef en wakkert de interesse van de studenten aan. De realiteit wordt tastbaarder tijdens de opleiding. CNH Industrial is alvast geen onbekende meer voor onze studenten, die na het voltooien van hun studies met een mooie praktijkbagage hun zoektocht naar een job kunnen starten”, zegt De Mey.