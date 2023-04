Vanaf september volwaardige sportrichting in het Sint-Aloysiuscollege

Het Sint-Aloysiuscollege trekt meer dan ooit de sportieve kaart. Vanaf volgend schooljaar neemt de school sportwetenschappen in haar studieaanbod op. De nieuwe richting combineert een stevige wetenschappelijke basis met een uitgebreid pakket sport.

“Als school zetten we al jaren sterk in op sport en beweging voor onze leerlingen, zowel tijdens de lessen als na de uren. Met de bouw van de nieuwe sporthal op Overleie, die we delen met de collega’s van VTI Sint-Lucas, beschikken we nu ook over een prachtige infrastructuur om een volwaardige sportrichting aan te bieden”, zegt directeur Mathieu Dehaene. “Door de leerlingen uit onze regio ook lokaal de richting sportwetenschappen aan te bieden, moeten ze niet meer de trein op naar Kortrijk of Ieper.”

Allroundsporters

Met een breed aanbod aan verschillende sporten (5 uur per week) mikt college eerder op de allround sportievelingen dan op de topsporters. Met biologie, fysica en chemie krijgen de leerlingen een uitgebreid pakket wetenschappen aangeboden. Ook de sport zelf krijgt een wetenschappelijke onderbouw, met aandacht voor anatomie en fysiologie.

“Het is dus meer dan wat spielerei. Sportwetenschappen is een volwaardige en sportieve aso-richting, waar de leerlingen ook hun portie talen en algemene vakken krijgen”, besluit de directeur.

Opendeurdagen

Het Sint-Aloysiuscollege organiseert op vrijdag 21 (17 tot 20.30 uur) en zaterdag 22 april (13.30 tot 16.30 uur) opendeurdagen. Een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding kan via www.collegemenen.be.

(Carlos Berghman)