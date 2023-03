Van gamen je beroep maken? Brugse middelbare school biedt straks opleiding e-sports aan

Het KTA Brugge biedt vanaf volgend schooljaar een specialisatievak ‘Pro Gaming en E-sports’ aan. De leerlingen moeten zich ook hier houden aan enkele ‘spelregels’, net als in de topsport.

Elektronisch sporten of gamen zit al een paar jaar stevig in de lift. Met miljoenen kijkers van over de hele wereld groeit de business razendsnel. Maar professional gaming heeft ook te kampen met een aantal vooroordelen en stigma’s. Dat zoiets geen echte sport is bijvoorbeeld.

Gezonde levensstijl nodig

Daar wil het KTA in Brugge nu verandering in brengen. Vanaf volgend schooljaar komt er een heuse opleiding. “Er zijn heel wat raakvlakken met klassieke sport”, aldus KTA-directeur Lien Hautekeete. “Zo is het aannemen van een gezonde levensstijl noodzakelijk, net als de stressbestendigheid, focus en concentratie.

Nadat specialisten van de VUB ons wegwijs maakten in alle aspecten van professional gaming, waren wij ervan overtuigd dat een degelijk onderbouwde specialisatie e-sports thuishoort in onze topsportschool die ook sterk inzet op IT. Het gaming-aspect is maar één onderdeel van een brede specialisatie die een prima voorbereiding is op vele jobprofielen.”

Eerste keer in middelbaar onderwijs

Het waren professor Michel Maus en programmadirecteur Sports, Esports en Cycling Management Jos Verschueren, beide VUB, die KTA Brugge contacteerden om als eerste secundaire school werk te maken van een kwaliteitsvolle opleiding ‘E-sports en Gaming’.

Wat meespeelde: enerzijds de ervaring en reputatie van KTA Brugge als topsportschool en anderzijds de stevige inzet van de school op innovatie, in het bijzonder op het vlak van IT. In onder meer al de Howest zijn er al hogere opleidingen, maar KTA Brugge wordt de eerste school die leerlingen van het middelbaar onderwijs een specialisatie ‘E-sports en Gaming’ aanbiedt. Concreet richt men op leerlingen van het derde tot en met het zesde middelbaar.

Over de hele wereld worden e-sportgames bekeken in grote zalen en stadions. © Belga

Binnen de specialisatie gaat aandacht naar de training op gameplay en kerncompetenties, maar ook naar zelfmanagement en communicatie met teamleden. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een professionele attitude door middel van persoonlijkheidstraining en het bijbrengen van ethiek, communicatie- en interviewtechnieken. De nadruk op communicatie en interactie is ook belangrijk voor de organisatie van educatieve e-sports- projecten en evenementen, als onderdeel van de hub. Voorts leert men de Engelse taal toepassingsgericht gebruiken en krijgt men inzicht in de e-sportsbusiness. Inschrijven kan vanaf 17 april.