VABI in Roeselare en PTI in Kortrijk bieden nieuwe opleiding Dierverzorgingstechnieken aan

Vanaf 1 september bieden acht scholen van het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) de nieuwe studierichting ‘Dierverzorgingstechnieken’ aan. In West-Vlaanderen gaat het om VABI in Roeselare en het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk.

Verspreid over Vlaanderen kunnen zo leerlingen van de derde graad deze gloednieuwe opleiding volgen. Het is de eerste studierichting die leerlingen klaarstoomt voor een job zoals dierenverzorger, maar daarnaast ook voorbereidt op een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, zoals een professionele bachelor Biotechniek.

Hiaat in aanbod

“Met deze nieuwe nicheopleiding vullen we een hiaat in ons onderwijsaanbod op”, zegt Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts. “Leerlingen in het secundair onderwijs met een interesse in dieren en dierenverzorging kunnen daar nu in de 3de graad TSO ten volle voor kiezen. Dierenwelzijn krijgt in Vlaanderen terecht steeds meer aandacht. En nu dus ook in ons onderwijsaanbod.”

Totnogtoe konden scholieren met interesse in dieren in het TSO alleen terecht in de meer op land- en tuinbouw gerichte opleidingen Agrotechnieken en Natuur- en groentechnieken. Sommige leerlingen kozen voor de arbeidsmarktgerichte opleiding dierenzorg, maar deze opleiding bereidt scholieren niet voor op het hoger onderwijs.

Dierenwelzijn staat centraal

Er zijn nu acht scholen verspreid over Vlaanderen die vanaf 1 september de nieuwe studierichting ‘Dierverzorgingstechnieken’ aanbieden. In de nieuwe richting staat het verzorgende aspect en het welzijn van dieren centraal. De nieuwe richting is in de eerste plaats gericht op de leerlingen die in de 2de graad TSO de richting Plant, Dier en Milieu volgen of op leerlingen die interesse hebben in dierenwelzijn en -verzorging.