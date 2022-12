Studenten Vives maken plannen voor nieuw Oostende

Van een nieuw Noordzeeaquarium met tapasbar tot een brug tussen de Wester- en Oosteroever: de studenten van het eerste jaar bachelor bouw aan de hogeschool VIVES zetten hun ideeën over de aanpak van opvallende stadsprojecten om in concrete plannen. “Hopelijk kan het stadsbestuur er iets mee doen.”

In de hogeschool VIVES, campus Oostende, huist heel wat creatief talent, en niet in het minst in het eerste jaar Bouw van de bacheloropleiding. De jongeren krijgen er in de loop van hun studietraject tal van opdrachten om hun kijk op bepaalde stadsgebouwen en dito zones in concrete voorstellen om te zetten. En dat zorgt dit jaar eveneens voor leuke en onverwachte realisaties.

De studenten van de richting Bouw aan hogeschool VIVES waren, onder de vleugels van docente Lien Velghe, dit studiejaar druk bezig met het uitwerken van stadsprojecten en het moet gezegd: daar zitten tal van originele ideeën tussen. “We werken jaarlijks samen met de stad Oostende, in het bijzonder de stedelijke dienst stadsvernieuwing, om de studenten in het kader van hun studietraject te laten nadenken over een nieuwe invulling voor enkele bestaande situaties.”

De studenten maakten ook een plan voor de renovatie van de Churchillkaai met brug van de Wester- naar de Oosteroever. (foto PM) © PETER MAENHOUDT

“Een dergelijke opdracht houdt heel wat in. Er moet een grondig onderzoek aan voorafgaan en een gedetailleerd verslag opgemaakt voor alle projecten. Iedere student werkt trouwens in de loop van zijn schoolcarrière aan vijf dergelijke bouwprojecten. En dit jaar leverde dat meteen ook heel mooie, creatieve eindresultaten op, zoals een vernieuwd Noordzeeaquarium, met daarin een tapasbar of een restaurant, een brug aan de Churchillkaai, die de Westeroever met de Oosteroever verbindt, de herbestemming van Hangaar 1 en een wandeling doorheen de Belle Epoquewijk, met aankomst in een paviljoen en een virtuele tour met 3D-bril doorheen een woning uit die tijd.”

Uitstekende ideeën

De 18-jarige studenten Thomas Mignauw en Wout Vermaete werkten aan een nieuwe visie voor het Noordzeeaquarium op de Visserskaai. “Het is een mooi gebouw met een heel rijke geschiedenis”, klinkt het. “We hebben tal van opties overlopen, onze voorkeuren gesteld en gewerkt naar een realiseerbaar concept. We hopen oprecht dat ermee rekening wordt gehouden”, stellen Thomas en Wout.

De studenten bedachten ook een nieuw paviljoen voor de Belle Epoque-wijk. (foto PM) © PETER MAENHOUDT

Ook schepen Kurt Claeys (Open VLD) reageert enthousiast op het werk van de studenten. “Absoluut, ik zat overigens in de jury die de projecten beoordeelde en ik vind het ronduit fantastisch hoe de jongeren out of the box denken en in relatie met de stad ideeën in concrete plannen omzetten. Wij hebben trouwens ook met andere onderwijsinstellingen een dergelijke samenwerking, zoals met de Universiteit van Antwerpen. Als een school ons voor dergelijke initiatieven contacteert, dan zijn we heel graag bereid om onze volle medewerking te verlenen, zoals hier met VIVES. Ik vind het heel leuk om op die manier te ontdekken waar de studenten mee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld met hun interessante visie op het Noordzeeaquarium. In elk project zitten er uitstekende ideeën, waarmee we rekening kunnen houden”, besluit de schepen.