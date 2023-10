Recordaantal van bijna 29.000 studenten in West-Vlaanderen

Dit academiejaar heeft een recordaantal studenten zich ingeschreven aan de hogescholen en universiteiten in West-Vlaanderen. In totaal studeren er aan Howest, Vives en op de campussen van KU Leuven in Brugge en Kortrijk bijna 29.000 studenten.

Vives mag dit academiejaar maar liefst 17.000 studenten terug verwelkomen in Kortrijk, Brugge, Torhout en Roeselare. Een absoluut record, want het totale aantal studenten is zo 8 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Ook hogeschool Howest bereikt de opvallende kaap van 10.000 studenten. “Bijna 2.000 van hen zijn werkstudenten, die hun studies het komende jaar zullen combineren met hun job. De rest zijn reguliere studenten, die zich voltijds kunnen focussen op hun studies”, licht zegt Mieke Demeyere, directeur Onderwijs van Howest toe.

Het aantal eerstejaars aan Howest, bijna 4.200 studenten is 16 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. En ook het aantal nieuwe studenten aan de West-Vlaamse campussen van KU Leuven zit in de lift. In Brugge gaat het om een stijging van 13 procent en bij KU Leuven Kulak in Kortrijk zelfs 21 procent. “In september zijn er alleen al een 650-tal eerstejaars gestart aan Kulak in Kortrijk. Dat brengt het totale aantal gewone studenten in West-Vlaanderen voor ons op iets meer dan 2.000. Daarnaast hebben we ook nog een Postuniversitair Centrum, waar postgraduaten, ma-na-ma’s en diverse dagopleidingen worden aangeboden. Daar halen we jaarlijks zelfs zo’n 11.000 cursisten”, legt Petra Huyst, woordvoerster van KU Leuven Kulak uit.

Populaire studies

Opvallend is dat studierichtingen zoals handelswetenschappen of bedrijfsmanagement alsmaar populairder worden. Bij Vives studeren er dit jaar 11 procent meer studenten Handelswetenschappen & Bedrijfskunde dan vorig academiejaar. Afgelopen maandag werd de 5.000ste studente, die zich er inschreef gehuldigd. Hogeschool Howest ziet dezelfde trend bij de bachelor Bedrijfsmanagement en het graduaat Marketing- en Communicatiesupport.

“De instroom voor het onderwijs liggen zowel bij het lager als secundair heel wat hoger, de inspanningen lonen dus”

Daarnaast zitten ook de opleiding voor het onderwijs in de lift. Bij Vives zijn er 12 procent meer inschrijvingen voor onderwijs. “Voor het secundair onderwijs is de instroom bij Howest 44 procent hoger, bij het lager onderwijs is dat 35 procent. De inspanningen om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken, leveren op. Maar hoe dan ook blijft onze gameopleiding ‘Digital Arts & Entertainment’ de populairste met dit jaar meer dan 800 eerstejaars”, vult Mieke aan.

Maar ook de studies rond de zorgsector scoren goed. Er zijn 10 procent meer inschrijvingen voor de paramedische beroepen bij Vives in Brugge en ook meer studenten kiezen opnieuw voor Verpleegkunde aan Howest. Bij KU Leuven Kulak zijn er 25 procent meer eerstejaarsstudenten Geneeskunde. “De eerstejaars rechten zijn dit jaar zelfs met 58 procent meer. Waarom dat plots zo sterk stijgt, moeten we nog verder bestuderen. Maar voor de opleiding geneeskunde heeft dat vermoedelijk te maken met de inschrijvingsquota die veranderd werden en we meer studenten toegang kunnen geven”, besluit Petra.