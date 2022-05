Primeur voor Vlaanderen: Maerlant Atheneum pakt uit met studierichting vastgoedbeheer

Het Maerlant Atheneum in Blankenberge biedt vanaf volgend schooljaar een nieuwe éénjarige opleiding aan die uniek is in Vlaanderen: 7 immo.

Volgens directeur Jurgen Balbaert is het geen toeval dat deze nieuwe opleiding uitgerekend aan de kust zijn primeur kent. “De vastgoedsector is hier sterk aanwezig, met naast verkoop ook de belangrijke beheersfunctie als syndicus. De vraag naar ondersteuning in de immobiliënkantoren is groot en daar spelen we met deze praktijkgerichte Se-n-Se op in”, klinkt het.

De éénjarige opleiding 7 Immo sluit direct aan op het zesde leerjaar secundair onderwijs en bereidt leerlingen voor op een ondersteunende functie in een immobiliënkantoor of vastgoedbedrijf. Ze volgen de vakken deels op school en deels online. “Je hoeft dus niet elke dag naar onze campus in Blankenberge te komen”, zegt Jurgen Balbaert, “en je wordt ook een beetje eigenaar van je eigen leerproces: je kan een deel van je tijd zelf indelen, een belangrijk gegeven op weg naar de zelfstandigheid die nodig is op de werkvloer of bij de aanpak van hogere studies.”

De nieuwe opleiding is dus hybride en zelfgestuurd, en volgens directeur Jurgen Balbaert ook heel actueel en praktijkgericht. “De lessen worden gegeven door specialisten uit de vastgoedsector, in maximaal 28 lestijden per week. Er is ook één dag per week stage voorzien, aangevuld met een extra stage van een volle week in de sector. Daarnaast is er de Erasmus+-stage van zeventien dagen in een van de buurlanden. Wie geen eigen laptop heeft, krijgt er één in bruikleen van de school”, klinkt het.

De opleiding richt zich tot al wie interesse heeft in immobiliën, zowel wie meteen na het middelbaar aan de slag wil in de vastgoedsector als wie zich wil voorbereiden op hogere studies in dit veld. “Na 7 Immo ben je klaar om vastgoedmakelaars te ondersteunen in hun takenpakket van syndicus, hen bij te staan in verkoop- en verhuurtrajecten of je verder te specialiseren. De opleiding staat open voor al wie beschikt over een diploma secundair onderwijs of dat straks zal behalen”, besluit Jurgen Balbaert.

Om zo gericht mogelijk te werken, start de opleiding 7de Se-n-se Immobiliënbeheer (7 Immo) met een kleine klas. Wie zich wil inschrijven, wacht dus best niet te lang. Inschrijven kan op de opendeurdag van 25 juni of elke werkdag op school na afspraak op het nummer 050 43 25 25 of via info@maerlantatheneum.be