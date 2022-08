Opleidingen transport en logistiek boomen in VTI Zeebrugge

VTI Zeebrugge, het vroegere Maria Duin instituut, is al lang gekend als de grootste truckersschool van Vlaanderen. De opleiding vrachtwagenchauffeur blijft maar verder groeien. De laatste jaren kiezen ook steeds meer meisjes voor deze opleiding.

“Daar zal het programma ‘Lady Truckers’ op VTM wel voor iets tussen zitten, maar ongetwijfeld ook de grote nood aan geschoolde vrachtwagenchauffeurs”, vertelt directeur Joke Knockaert. “We doen er alles aan om een kwaliteitsvolle opleiding te bieden aan onze leerlingen. Het Sociaal Fonds voor logistiek en transport ondersteunt deze groei door op 1 september een nieuwe zesde vrachtwagen ter beschikking te stellen. Daarnaast starten er op 1 september twee extra fulltime instructeurs. Zelfs met deze extra investeringen is de opleiding twee weken voor de start van het nieuwe schooljaar opnieuw volzet en komen geïnteresseerden terecht op een wachtlijst.”

Praktijkgericht

“Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe opleiding in de tweede graad”, gaat de directeur verder. “In de opleiding Organisatie en Logistiek hebben we in samenspraak met de havenbedrijven volop de kaart getrokken van havenlogistiek. Zo gaan leerlingen reeds vanaf het derde jaar op werkbezoek bij verschillende grote logistieke havenbedrijven zoals Bridgestone en ECS. Hierdoor is deze opleiding vanaf de start heel praktijkgericht. Leerlingen maken op die manier kennis met de goederenstroom in en rond de haven.”

Wachtlijst

“In ons eigen praktijkmagazijn leren de leerlingen diverse goederen ontvangen of klaarmaken voor verzending of transport. Ze doen niet alleen ervaring op met een transpallet, maar behalen zo ook op het einde van de tweede graad hun certificaat van heftruckchauffeur. De opleiding wordt zowel door jongens als meisjes gekozen en amper één jaar na de start is deze nieuwe opleiding zo succesvol dat we ook hier genoodzaakt zijn om met een wachtlijst te werken.”

VTI Zeebrugge wordt duidelijk een partner voor de haven en versterkt hiermee zijn profiel als havenschool gespecialiseerd in transport, logistiek, techniek, maintenance en welzijn. (PDC)