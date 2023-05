Opleiding hydrografie van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen komt deels naar Oostende

Ooit volgden alle studenten aan de Zeevaartschool hun eerste jaar verplicht in Oostende. Ruim 30 jaar geleden sloot die school haar deuren. Maar nu krijgt Oostende weer hoger maritiem onderwijs. Een deel van de postgraduaatsopleiding hydrografie van de Antwerp Maritime Academy, zeg maar Hogere Zeevaartschool, krijgt onderdak in het Stapelhuis Entrepot aan het Vlotdok. Dat krijgt momenteel een ingrijpende restauratie en renovatie met een iconische nieuwe dakverdieping.

“Deze samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen past in de filosofie van de haven om de cohesie tussen ondernemingen, overheden, burgers en onderwijs sterker uit te bouwen”, stelt CEO van de haven Haven Dirk Declerck. “In de voorbije jaren zag de stad een aantal hoger onderwijsopleidingen wegtrekken. Met de komst van het postgraduaat hydrografie lijkt het tij gekeerd. Vroeger waren er tal van hogere opleidingen maar was er geen werk in de regio met een braindrain tot gevolg. Nu de werkgelegenheid groeit in de maritieme sector verwelkomen we graag deze nieuwe maritieme opleiding.”

Goed voor tewerkstelling

“De opleiding hydrografie vindt in Oostende een gepaste locatie met veel toekomstmogelijkheden in o.a. de offshore industrie”, aldus Rowan Van Schaeren, general manager van de Antwerp Maritime Academy. “Sinds 2019 zet de stad en de haven zich in om weer meer opleidingen naar Oostende te halen. Die kunnen alleen maar de tewerkstelling in de regio ten goede komen”, zegt voorzitter Haven Oostende Charlotte Verkeyn.