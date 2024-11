Opening pop-up ondernemingen VISO van leerlingen uit het zevende jaar: “Theorie omzetten in praktijk”

VISO Roeselare moedigt de leerlingen van vier klassen zevendejaars aan om tijdens hun laatste jaar hun eigen onderneming op te richten. Door praktijkgericht te werken krijgen de leerlingen de kans om als zelfstandige heel wat ervaring op te doen. Op donderdag 24 oktober vond de officiële opening van de pop-up leerondernemingen in VISO Roeselare plaats.

De officiële opening van de pop-up leerondernemening vond plaats in VISO Roeselare. De genodigden konden vanaf 19 uur een kijkje nemen in de ruimte waar de leerlingen te werk gaan. Om 19.45 uur volgde er een voorstelling in het restaurant in de Poststraat en achteraf was er nog een hapje en een drankje.

“De pop-ups zijn echte ondernemingen, opgericht door ons, de leerlingen van 7 Haarstilist 1 en 2, 7 Esthetische Lichaamsverzorging en 7 Modespecialisatie en Trendstudie. Onze leerkrachten en UNIZO Onderwijs en Ondernemen helpen ons daarbij”, legt studente Esthetische Lichaamsverzorging Aikiera Vervaeke (18) uit.

Vakoverschrijdend

“Wij zetten de theorie om in praktijk en leren ondernemen door het te doen. We zoeken leveranciers, houden de boekhouding bij en zetten promoties op. We kruipen echt in de huid van de polyvalente ondernemer. Elke leerling voert alle taken uit, zoals een zelfstandige ondernemer.”

Het doel van de pop-up is om vakoverschrijdend te werken. Het aanwenden van ieders talent brengt de pop-up naar een hoger niveau. “We krijgen ook een officieel certificaat om aan ons portfolio te voegen”, gaat Aikiera verder. “Dat helpt bij het zoeken naar een vakantiejob, stageplaats of bij een sollicitatie. Het is het bewijs van de vele ondernemende skills die we verworven hebben tijdens onze schooltijd dankzij onze deelname aan het project Pop-Up.”

Op die manier krijgen de leerlingen de kans om ervaring op te doen rond het concept van zelfstandig ondernemen. De leerlingen maken kennis met wat ondernemen precies inhoudt en stimuleren zo hun ondernemingszin, doorzettingsvermogen, enthousiasme, creativiteit, zelfstandig werken en probleemoplossend denken. (RV)