Ondanks risico’s willen meer jongeren dan ooit visser worden: “We doen alles om studenten over veiligheid te leren”

De visserijopleiding blijft populair, ookal is de visserij een erg risicovolle sector om in te werken. De opleiding bij het Maritiem Instituut Mercator was nog nooit zo populair. “Onze leerlingen zijn zich heel goed bewust van de gevaren en risico’s, die bij het beroep komen kijken. We proberen hen met talloze lessen over veiligheid en preventie zo goed mogelijk op de praktijk voor te bereiden”, stelt Mario Rouzée, coördinator Zeevisserij.

Stuurman Glenn Vandewalle (50) uit Knokke-Heist sloeg in de nacht van zaterdag op zondag overboord voor de kust van het Britse Eastbourne. De Britse kustreddingsdienst rukte meteen uit, maar de woelige zee en harde wind bemoeilijkten de reddingsoperatie. Toen de ervaren visser uit het water werd gehaald, was hij helaas al overleden.

Het tragische voorval, wellicht een ongeluk, bewijst nog maar eens dat het vak van visser grote risico’s inhoudt. “Zelfs bij stormen zoals nu met Floriane, zitten er vissers op zee. Er komen dus zeker gevaren bij kijken. Jaarlijks blijven dan ook één of meerdere vissers op zee, helaas. Zo’n nieuws komt hard binnen en zet ons weer met de voeten op de grond”, zegt Mario Rouzée, coördinator van de opleiding Zeevisserij aan het Maritiem Instituut Mercator in Oostende.

Recordaantal

Ondanks de gevaren blijft de interesse in de visserijopleiding groot. “Na een dip bij de inschrijvingen tussen 2015 en 2025, is de opleiding – zowel in het middelbaar als het hoger onderwijs – vandaag populairder dan ooit met dit jaar voorlopig een recordaantal van 67 leerlingen.”

De leerlingen van de visserijopleiding zijn zich zeer bewust van de gevaren. “Onze leerlingen zelf weten heel goed dat er risico’s bij komen kijken. Het is algemeen geweten dat professioneel visser een van de gevaarlijkste beroepen is die je kan uitoefenen”, gaat Rouzée verder. “We zorgen ook dat de ouders zich daar goed van bewust zijn. Daarom schrijf ik iedereen van onze opleiding persoonlijk in met de ouder erbij. In het visserijonderwijs zijn we heel direct, maar het is belangrijk om erbij stil te staan.”

De visserijopleiding probeert leerlingen dan ook zo goed mogelijk te wapenen tegen de gevaren van de zee. “Vanaf het derde middelbaar zetten we hard in op veiligheid en preventie. De helft van de specifieke visserijvakken gaan daar over en die worden altijd strenger. Zo krijgen onze leerlingen wekelijks een viertal uur les over veiligheid en reglementering, maar daarnaast zijn er ook nog opleidingen EHBO en brandpreventie.”

Oefenen met vlot

Voordat leerlingen hun vaarbevoegdheidsbewijs bekomen, moeten ze ook eerst nog een volledige week opleiding volgen bij het Maritiem Opleidingscentrum van VDAB. “Daar maken ze kennis met alle veiligheidsmiddelen die zich op een vissersvaartuig bevinden. Ze gaan ook een hele namiddag in het water in een zwembad, waar ze leren hoe ze een vlot moeten openen, het vlot moeten omkeren en hoe ze moeten samenwerken als het schip zou zinken.”

Alleen erkende schepen

Ook in de praktijk worden er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. “Voor de stages mogen onze leerlingen alleen mee op erkende stageschepen. Daarbij moet er altijd iemand van het personeel aan boord zijn, die een extra opleiding heeft gevolgd bij ons en als een soort vertrouwenspersoon fungeert. In die opleiding leren we hen hoe ze een mentor kunnen zijn voor onze leerlingen en hen goed kunnen duidelijk maken wat de gevaren op zee zijn. Die schipper of reder moet hen dan rondleiden en tonen waar het nodige reddingsmateriaal zich bevindt en wat de juiste procedures zijn. Een van onze leerlingen was vorig jaar ook meegegaan met een schip waarvan een week later iemand omkwam bij een ongeval. Het is geen sector zonder gevaren en dat beseffen onze studenten zeker”, besluit Mario Rouzée.