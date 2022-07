Oekraïense studenten geven les aan Oekraïense vluchtelingenkinderen in Jabbeke

Oekraïense Erasmus studenten bij VIVES hebben de voorbije twee maanden les gegeven aan kinderen van Oekraïense vluchtelingen in basisschool De Wassenaard in Jabbeke.

Vrije Basisschool De Wassenaard in Jabbeke neemt sinds maart 2022 druppelsgewijs Oekraïense kinderen op. In totaal werden er inmiddels 20 Oekraïense kinderen van families in de buurt opgevangen. In mei startte het meest recente groepje kinderen op, begeleid door Erasmusstudenten van Hogeschool VIVES campus Brugge.

Het zijn kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Sommige kinderen hebben op tienjarige leeftijd nog nooit een klas vanbinnen gezien, andere kinderen zijn de schoolomgeving gewend sinds zesjarige leeftijd.

Onderwijsstage

Vier Oekraïense studentes kleuter- en secundair onderwijs, Iriska Kozar, Yana Melnyk, Tetiana Zozulia en Tetiana Duda, liepen sinds februari ’22 internationale onderwijsstage bij Hogeschool VIVES. Door de omstandigheden in hun thuisland, Russisch-Oekraïense oorlog, konden ze nog niet naar hun thuisland terugkeren, maar gelukkig zorgde Erasmus+ voor verdere financiering van hun verblijf in België.

Hierdoor konden deze studenten langer blijven studeren aan VIVES. Deze studenten mochten de voorbije weken een groepje Oekraïense kinderen begeleiden in Vrije Basisschool De Wassenaard in Jabbeke. Het mooie is dat ze dat in hun moedertaal deden en op die manier veiligheid en geborgenheid konden bieden aan kinderen die veel ellende hebben meegemaakt op korte tijd.

Troost

De studenten gingen afwisselend per twee naar school en begeleidden de hele schooldag een groepje kinderen, divers qua leeftijd en achtergrond. De eerste weken zetten de studenten vooral in op structuur en welbevinden: met de kinderen hun moedertaal spreken, rituelen invoeren zoals de ochtendronde met gevoelsbarometer, samen opruimen, bekende Oekraïense en Nederlandstalige nummers zingen, troost bieden aan de kinderen die daar nood aan hebben.

Geleidelijk aan werden er meer zaken geïntroduceerd doorheen de weken. Vanuit de Oekraïense taal werden de eerste stappen gezet naar de Nederlandse taal: kleuren en cijfers werden geleerd en ingeoefend in dagelijkse activiteiten (vb. bij het knutselen met bepaalde kleuren). Er was een informeel spel met de andere kleuters en oudere kinderen werd aangemoedigd op de speelplaats en in de klas (kleutertjes gingen bij elkaar in de klas spelen en vonden elkaar in gemeenschappelijke spelletjes of activiteiten).

Warm team

Dagdagelijkse voorwerpen werden in het Nederlands aangeleerd door deze aan de hand van verstopspelletjes in de klas te gaan zoeken. Ook de studentes zelf werden opgenomen in het warme team. Ze aten over de middag mee met het lerarenteam van de basisschool en namen samen koffiepauze.