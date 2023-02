Nu Heilig Hartsite wordt aangepakt: wat met de Roeselaarse ‘verpleegsterscholen’?

Op de site van het oude Heilig Hartziekenhuis heeft VIVES een vestiging, een verpleegopleiding die gegroeid is uit het ziekenhuis. Aan de andere kant van de Westlaan situeert zich al meer dan 50 jaar Ic Dien. Maar nu AZ Delta Roeselare vestigingen heeft in Rumbeke en langs de Brugsesteenweg, koesteren beide scholen andere plannen. Ic Dien trekt tegen uiterlijk 2026 naar een nieuwbouw langs de Brugsesteenweg, bij VIVES bewandelen ze nog verschillende pistes.

Ic Dien hoopt tegen 2025, al zal 2026 misschien meer realistisch zijn, een nieuwbouw in te nemen pal naast het AZ Delta in de Brugsesteenweg. “Vroeger waren we zowat tussen de twee ziekenhuizen in gelegen, straks zouden we bij de stedelijke campus van AZ Delta aansluiten. Wij zitten nu nog in de fase van het papierwerk”, stipt Ic Dien-directeur Luc Vanrobaeys aan. “We hopen in 2024 te kunnen starten met de plannen en in 2025 de eerste steen te leggen. Door onze nieuwe ligging sluiten we perfect aan bij AZ Delta en de andere zorgdiensten die er in de buurt gevestigd zijn.”

Procedures doorlopen

Concreet zou de nieuwbouw op een stuk parking komen die zich voor de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt. “Het gebouw zal ook transparant zijn en meer groen brengen op de site. Maar we zijn nu dus nog bezig om de juiste vergunningen te kunnen krijgen.”

De oude gebouwen van Ic Dien, de school die graduaat verpleegkundigen opleidt, zijn eigendom van de school. Als Ic Dien verdwijnt komt langs die kant van de Westlaan ook ruimte.

Ic Dien ligt naast Maria’s Rustoord. Dat wordt op dit moment ingenomen door Westerlinde – dat op termijn ook gaat verhuizen naar de nieuwe Heilig Hartsite – en diensten van Dominiek Savio.

VIVES met diverse opties

Bij VIVES zijn er wel enkele denkpistes, maar die zijn nog niet concreet. Een nieuwbouw aan AZ Delta in Rumbeke hoort tot de mogelijkheden. VIVES-directeur Joris Hindryckx: “Er lopen daar heel wat lijntjes, maar de vlecht moet nog gemaakt worden. Met AZ Delta werken we op onderwijs- en wetenschappelijk vlak al goed samen. Een vestiging daar zou heel wat voordelen bieden, ook naar een nieuw soort geïntegreerd onderwijs. Maar er zijn meerdere partijen bij betrokken, zoals ook de stad, de provincie en WVI, en ook het RUP zou daar herbekeken moeten worden. Bovendien bieden wij in Roeselare veel meer aan dan onze verpleegopleiding, het luik ‘agro en bio’ is zelfs groter. Ook daar moeten we uiteraard rekening mee houden.”

“We blijven voorlopig op onze huidige site, waar tien jaar geleden nog in is geïnvesteerd. We zitten er nu wel wat desolaat tussen die verlaten gebouwen. Het gebouw is ook onze eigendom en het is ook een kwestie van beschikbare budgetten. Maar we blijven dus verschillende pistes verkennen.”