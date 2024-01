Nergens vinden meer twintigers de weg naar hoger onderwijs: bijna zes op tien West-Vlaamse jongeren naar hogeschool of unief

Het aantal jongeren dat naar het hoger onderwijs trekt, ligt nergens zo hoog als in onze provincie. Op vijf jaar tijd zetten bijna 10 procent meer twintigers de stap. Volgens onderwijsexpert Dirk Van Damme ligt dat mogelijk aan de hoge kwaliteit van ons middelbaar onderwijs.

Van alle twintigjarigen in onze provincie, heeft er in het academiejaar 2021-2022 zo’n 58,7 procent de stap gezet naar het hoger onderwijs. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Geen enkele provincie doet beter. Oost-Vlaanderen volgt met 57,6 procent, Vlaams-Brabant is met 52,5 procent de slechtste leerling van de Vlaamse klas. Hoewel we het iets minder goed doen dan een schooljaar eerder, noteren we op vijf jaar tijd een stijging van 8,5 procent. In ons kielzog vinden we Limburg met 7,3 procent.

De stijging is vooral te merken in de hogescholen (9,4 procent), terwijl er dan weer een daling is qua inschrijvingen aan de universiteit. Het gaat om een daling van 4,8 procent ten opzichte van vijf jaar geleden, maar die dalende trend is ook merkbaar in de andere Vlaamse provincies.

Werk aan de winkel in Ruiselede

Op lokaal niveau zien we uiteenlopende cijfers. De Haan en Oostkamp zijn de beste leerlingen van de klas. Meer dan 70 procent van alle twintigjarigen zetten er de stap naar het hoger onderwijs. In Ruiselede zien we een omgekeerde tendens. Net geen 45 procent van de twintigplussers ging voor hoger onderwijs, en dat is bijna een vijfde minder dan een jaar eerder.

Dat steeds meer West-Vlaamse jongeren de weg vinden naar het hoger onderwijs, komt niet bepaald als een verrassing voor onderwijsexpert Dirk Van Damme, verbonden aan de Universiteit van Gent. “Het aantal West-Vlamingen is hier inderdaad best hoog”, glimlacht Van Damme. “Het is moeilijk om concrete conclusies uit deze cijfers te trekken, maar naar mijn gevoel is dat hogere cijfer mee te danken aan de kwaliteit van het secundair onderwijs in West-Vlaanderen. Dat zorgt ervoor dat meer studenten uit het secundair onderwijs kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs.”

Zo ziet de situatie er in onze provincie uit: