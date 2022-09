Na 50 jaar keren Hantalstudenten van 1972 terug naar Vives in Kortrijk

Maandag kwamen de oud-studenten van Hantal (opleiding handelswetenschappen en bedrijfskunde), afgestudeerd in 1972, voor de eerste keer opnieuw samen op hun campus na 50 jaar. Jos Depondt (afstudeerrichting Handel/Boekhouden), Erik Adriaen (afstudeerrichting Distributie) en Lieve Decaluwe (afstudeerrichting Secretariaat/Moderne Talen) namen de organisatie op zich. Het is de eerste keer dat Vives na 50 jaar haar studenten terugziet.

“We waren met 150 afgestudeerden in 1972. Het leek ons leuk om iedereen nog eens samen te brengen, wat natuurlijk niet evident is na 50 jaar. Na twee jaar voorbereiding hebben we uiteindelijk de uitnodigingen kunnen versturen. Helaas zijn er al 22 mensen overleden. Uiteindelijk heeft de helft zich ingeschreven”, zegt medeorganisator Jos Depondt.

50 jaar Hantal

Na een positief respons van Vives hebben Jos, Erik en Lieve een voormiddag georganiseerd op de campus voor hun oud-medestudenten. Vanaf 10 uur werd iedereen verwelkomd met een ontbijt in The Cube. Daarna volgde in Aula O een toespraak van Joris Henrickx, voorzitter van Vives, en een filmpje over 50 jaar Hantal. Aansluitend was er een rondleiding op de campus (of eerder ‘het doolhof’) voorzien, om vervolgens te eindigen met een lunch.

“Er bestaat een alumnivereniging van Vives, maar dat staat een beetje op een laag pitje”, gaat Jos verder. “De bedoeling is om de verzamelde adressen door te geven aan Vives. Misschien kan dat de start zijn om volgende jaren ook iets te organiseren voor oud-studenten.”

De organisatie van de reünie is waarschijnlijk eenmalig, al grapt Jos dat hij het misschien binnen 50 jaar nog eens doet. Wel richten ze een website op met een korte biografie van elke aanwezige om zo het afgelegde parcours van hun gewezen klasgenoten mee te beleven. “Een dag als deze is vooral bedoeld om opnieuw contact te leggen met de mensen die je al 50 jaar niet meer hebt gezien. Ik hoorde daarnet al plannen van etentjes en uitstapjes, dat doet ons deugd. Het doet me ook plezier om te zien dat café Chips nog bestaat”, glimlacht Jos.