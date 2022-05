N-VA pleit voor een volwaardige muziekopleiding in Brugge. West-Vlaanderen is de enige provincie waar er geen volwaardig secondair muziekonderwijs KSO (Kunst en Creatie) wordt aangeboden. Daardoor kiezen weinig West-Vlaamse leerlingen deze richting of moeten ze noodgedwongen uitwijken naar andere provincies. “Ondanks al dat Brugs en West-Vlaams muzikaal talent, kan men nergens terecht in West-Vlaanderen. Daarom sporen we het Brugs stadsbestuur aan de nodige stappen te zetten om een volwaardig aanbod muziekonderwijs te realiseren in onze stad”, zeggen gemeenteraadslid Martine Bruggeman (N-VA) en Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

In Vlaanderen wordt er in slechts zeven scholen volwaardig muziekonderwijs aangeboden. In vier Vlaamse provincies en in Brussel kregen onderwijsinstellingen van Vlaanderen de toelating om in het dagonderwijs muziek in te richten.

West-Vlaamse jongeren die voltijds een muziekrichting willen volgen, moeten dus naar andere provincies. De meest nabije school ligt in het Oost-Vlaamse Evergem en leerlingen moeten bijgevolg vaak op internaat. Daarom volgt een pak minder West-Vlaamse leerlingen muziekonderwijs in één van die zeven scholen.

“Daar willen we absoluut verandering inbrengen. Brugge heeft altijd een sterke en historische band met muziek gehad. Denk maar aan de bekende conservatoriumdirecteur Joseph Ryelandt naar wie de Brugse concertzaal naar genoemd is. Vandaag geniet onze stad faam met de talrijke muziekfestivals.”

“Daarom ijver ik vanuit het Vlaams Parlement om een volwaardig aanbod muziekonderwijs naar West-Vlaanderen te krijgen. Ik merk alvast dat er veel goeie wil is vanuit Vlaanderen om toekomstige Brugse plannen te ondersteunen”, zegt Maaikes De Vreese.

Kunsthumaniora

Volgens N-VA heeft het Brugse stadsbestuur de sleutel in handen. Want het stadsbestuur fungeert als de stedelijke inrichtende macht voor de Brugse Kunsthumaniora. Dat is de enige homogene kunstsecondaire school in West-Vlaanderen. Daar biedt men reeds voltijdse kunstopleiding in de eerste brede graad (artistieke vorming), beeldende kunsten en podiumkunsten in de tweede en derde graad.

Daarom breekt N-VA Brugge een lans om daar een volwaardig aanbod muziekonderwijs uit te rollen. Zo zou men in de eerste graad een aangepast complementair gedeelte kunnen inrichten waar er bijzondere aandacht wordt besteedt aan muziek. Vervolgens kan men jaar na jaar het volwaardig aanbod van zes jaar muziekonderwijs uitrollen.

“Wij vragen dat het Brugse stadsbestuur een aanvraag indient bij de Vlaamse Overheid en de nodige infrastructuur voorziet. In Brugge zou men deze nieuwe richting kunnen huisvesten in één van prachtige gebouwen in onze historische binnenstad zoals het Groot Seminarie, het Engels klooster of in een deel van de gebouwen van het wzc Minnewater. Indien iedereen aan hetzelfde zeel trekt zouden we reeds in het volgend schooljaar in de eerste graad volwaardig muziekonderwijs aan Bruggeling en West-Vlamingen kunnen aanbieden”, stelt Martine Bruggeman.

Eerste viool

Haar collega Pol Van Den Driessche wijst op de extra troef die zo’n opleiding voor Brugge kan betekenen op het internationale forum: “Bij elk internationaal contact merk ik hoe wezenlijk en interessant kunst en cultuur zijn om Vlaanderen nog beter op de kaart te zetten. Brugge, als schoonste Vlaamse stad, moet op dat vlak de eerste viool willen spelen.”