MSKA start in september met Turnacademie in Roeselare

Naast de Wieler-, de Voetbal- en de Dansacademie start er op 1 september in MSKA ook een Turnacademie. Turners Glen en Nicola Cuyle zijn de trotse peters. “Wij weten hoe belangrijk de combinatie topsport en studeren is.”

De Turnacademie biedt naast het gewone lesrooster algemene vakken van het middelbaar, vijf tot zeven extra uren gymnastiek aan gegeven door ervaren en gediplomeerde trainers. “Wat onze academies zo speciaal maakt, is het feit dat onze studenten het sportieve aanbod kunnen combineren met het gewone lessenrooster van een ASO, een TSO, een BSO of KSO-richting”, vertelt een trotse MSKA-directeur Fangio Hoorelbeke.

“Wij gaan de nadruk leggen op toestelturnen, zowel voor meisjes als voor jongens, waarbij elke turner op eigen niveau en individueel wordt begeleid en dat niet alleen op zuiver sportief gebied. We gaan ook werken aan hun sociale vaardigheden, aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidszin. Daarnaast zullen we het belang benadrukken van het behalen van een diploma secundair onderwijs om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt of hoger onderwijs.”

Voor de Turnacademie gaat MSKA een samenwerking aan met turnclub Flink&Fris die haar zaal De Tuimelaar ter beschikking stelt. Verder zullen de jongeren turnen in de eigen sportstudio en ook in de Topturnhal van Izegem. Voor de meisjes wordt getraind op de sprong, de brug met ongelijke leggers, de balk en de vloeroefeningen. Voor de jongens zijn dat de brug met gelijke leggers, de rekstok, de sprong, de ringen, de vloer en het paard met de bogen.

Flip, fly & aim high

De nieuwe Turnacademie werd deze week, onder de slogan flip, fly & aim high, boven de doopvont gehouden door dooppeters Glen en Nicola Cuyle, twee topsportgymnasten van Gym Izegem. Glen was finalist aan de ringen op de Olympische Spelen in Parijs en werd uiteindelijk verdienstelijk achtste. Hij steunt het nieuwe turnproject samen met zijn broer Nicola, eveneens een beloftevol topsportgymnast die heeft deelgenomen aan verschillende competities op wereldniveau. “Wij hebben zelf aan de lijve ondervonden hoe belangrijk het is dat je naast je topsport, naast het drukke trainingsschema ook gewoon je middelbare studies kunt afwerken.”

Voorwaarde om op 1 september te kunnen starten aan de Turnacademie is aangesloten zijn bij een gymclub in een wedstrijdgroep of een wedstrijdverleden hebben waarbij nog steeds voldoende gymnastische vaardigheden beheerst worden op de toestellen. Geïnteresseerde leerlingen kunnen instappen in elk van de zes jaren secundair onderwijs van het MSKA. (Bart Crabbe)