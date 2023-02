Microbits in de Biesweide dankzij Melexis uit Ieper

In VBS De Biesweide in Beselare kregen de leerlingen van het vijfde leerjaar tal van microchips in bruikleen aangeboden door het bedrijf Melexis uit Ieper. Het bedrijf zelf is actief in de elektronica en was vorig jaar te gast op de Technoboostbeurs die de leerlingen bezochten.

Samen werken zij een project uit in programmeren waarbij de bijscholing in het bedrijf zelf gebeurde. Nu kunnen de leerlingen iedere woensdagvoormiddag een les in programmeren volgen en dit tot aan de krokusvakantie. Het was het bedrijf zelf die de opstart van de microbits kwam doen in de school.

We bemerken de twee vijfde klassen samen met de juffen Eugenie Baron, Berdien Joos (coördinator), Siska Witdouck, Yara Comeine en Carlos Dewulf van de directie voor de aanvang van de les in de school.

(ZB/ foto ZB)