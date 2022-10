Leerlingen VTI Brugge helpen mee aan restauratie in Belfort

Elf leerlingen van het 7de jaar Restauratie Bouw van het VTI in Brugge (Campus Zandstraat) krijgen deze week de kans om gedurende drie dagen kennis te maken met het vak en het leven op de werkvloer. Door een samenwerking tussen de school en het bedrijf Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster mogen de zevendejaars meewerken aan de renovatie van het Belfort.

“Onze leerlingen zullen de baksteenvloer in de doorgang naar de Oude Burg onder handen nemen. Doorheen de jaren werden vele herstellingen uitgevoerd aan deze vloer, maar deze waren niet altijd volgens het oorspronkelijke patroon.”

“Dit type werk is iets waar niet elke leerling mee vertrouwd is. Door mee te helpen aan deze restauratie voelen ze hoe het er later op de werkvloer aan toe zal gaan. Hier ervaren ze ook wat het is om onder druk te werken en een perfect eindproduct af te leveren”, vertelt Julie Houwen, campusdirecteur van VTI Brugge.

Niet snel vergeten

Bruggeling Jonas Deklerck (18) is één van de leerlingen die de voorbije dagen niet op school was, maar meehielp aan de restauratie. “Ik vind het tof om hier te werken. Ik zal deze driedaagse niet snel vergeten. Op school leren we uiteraard ook de knepen van het vak, maar het is leuker om een eindproduct af te leveren. Deze vloer zal hier hopelijk nog vele jaren liggen. Telkens als ik hier voorbij zal wandelen, zal ik er naar kijken en terugdenken aan de dagen dat ik meegeholpen heb aan deze restauratie.”

“Dit project is voor onze school en Monument Vandekerckhove een unieke ervaring. Het is hopelijk de start van een blijvende samenwerking. Op deze manier willen we onze laatstejaars klaarstomen voor een toekomst in de wereld van de bouw”, aldus de campusdirecteur van het VTI.

Ook Helene Vandeputte en Nicolas van Renynghe van Monument Vandekerckhove zijn heel blij met de samenwerking. “In ons bedrijf lopen momenteel 45 vacatures, die maar niet ingevuld geraken. We zijn permanent op zoek naar geschoolde vakmensen,die onmiddellijk aan de slag kunnen op één van onze werven. Hopelijk mogen we over enkele maanden veel van deze enthousiaste leerlingen verwelkomen in ons bedrijf.”

(PDC)