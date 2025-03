Leerlingen De Zonnebloem (Izegem) huldigen feestelijk nieuw speeltoestel ‘Ip en Of’ in

De speelplaats in de Meiboomstraat van de Zonnebloemschool heeft er een nieuw pareltje bij. Dinsdagmorgen werd immers het gloednieuwe speeltoestel ingehuldigd. En de naam werd door de leerlingen zelf gekozen: ‘Ip en Of’.

Iris Deruyck, directeur van De Zonnebloem waar bijzonder onderwijs wordt aangeboden, kon met trots de nieuwste aanwinst voorstellen. Daarvoor werden er heel wat stenen uitgebroken, rond het nieuwe speeltoestel komt ook heel wat groen. “En dat konden we enkel realiseren door de steun van onze sponsors, Rotary Izegem en vermogensbeheerder CapitalAtWork. Alle giften zijn ook nog welkom.” De kinderen mochten zelf een tekening maken over hoe ze het toestel zagen, per klas was er een winnaar en die kregen… 15 minuten extra speeltijd op het speeltoestel, vrij in te vullen. Ook de naam kwam uit de koker van de leerlingen, het was Lily Goethals die daar uiteindelijk de winnende naam bedacht: ‘Ip en Of’. ”Op het toestel kun je klimmen en klauteren en het is voorzien van een glijbaan en rekstokken. Veel van onze leerlingen komen te weinig buiten of hebben thuis geen tuin, hier kunnen ze dus ook ravotten.”