Kortrijkse studenten eventmanagement lanceren duurzaamheidscampagne

Luna Plesier, Silke Vanden Driessche, Nelson Segers, drie laatstejaarsstudenten eventmanagement aan de hogeschool Vives in Kortrijk, lanceerden op de maandagmarkt van Kortrijk hun duurzaamheidscampagne rond fast fashion.

“Met ons project ‘Waterstof’ willen we overmatig waterverbruik bij de productie van kledij aankaarten. Een voorbeeld: om een jeansbroek te produceren is zo’n 8.000 liter water nodig. Weinig mensen weten dat en we willen dit onder de aandacht brengen”, aldus Silke. “Om katoen te telen en te importeren is er enorm veel water nodig. Door te kiezen voor bepaalde materialen, duurzame merken, tweedehands of gerecycleerde kledij en spullen kan je enorm veel water besparen”, weet Luna.

Om het publiek te informeren en te sensibiliseren, gebruikten ze een grote eyecatcher en enkele banners. De blikvanger, een kunstwerk van zo’n drie meter hoogte, werd gemaakt door de afdeling tweede graad moderealisatie en textielverzorging van de Heilige Familie Ieper. Zij inspireerden zich op de zwevende kraan in Ieper. “Bij ons komt er geen water uit maar textiel”, duidt Nelson. “We willen daarmee de link leggen met het watergebruik bij kledij: voor een katoenen T-shirt is 2.400 liter water nodig, voor een kunststofvezel T-shirt 10 liter en voor een tweedehands T-shirt nul liter.

“Het is vooral de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en hen bewust te maken van het waterverbruik bij kledij maar ook het eigen watergebruik. Ons doel is om honderden mensen aan te spreken en vijftien procent daarvan te overtuigen om duurzame kledij te kopen”, zegt Nelson.

“We geven hen veel informatie via onze ‘visuals’ waarop de impact van watergebruik duidelijk wordt gemaakt. Op de panelen staat ook een QR-code om een korte enquête in te vullen. Aan het einde kunnen mensen een prijs winnen.”



Verder kon de campagne rekenen op de steun van stad Kortrijk, De Watergroep, Join For Water en de Kringloopwinkel. “Na afloop van ons project zullen we op sociale media een aftermovie delen. We geloven in de kracht van het internet en hopen dat de sensibilisering zich daar verder kan zetten om zo veel mogelijk mensen te bereiken.”