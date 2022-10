Koning Boudewijnstichting investeert 37.000 euro in vergroening schoolsite van de Frères in de Brugse binnenstad

Binnenkort zal het binnenplein van de schoolcampus van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut (of de Frères) er helemaal anders uitzien. Enige tijd geleden diende de school een dossier in bij de Koning Boudewijnstichting om de site te vergroenen en te ontharden. Het dossier kreeg de titel ‘Van groene kabel tot groene speelplaats’. Onlangs ontving de school het nieuws dat hun project geselecteerd werd voor subsidiëring. De Koning Boudewijnstichting zal de vergroening van de school ondersteunen met een toelage van 37.000 euro.

“Het is de bedoeling om vòòr de gevels van heel wat gebouwen op het binnenplein van de scholencampus anderhalve kilometer kabels aan te brengen en deze te laten begroeien met klimplanten”, vertelt directeur Tim Coppejans. “Samen met Studio Basta uit Harelbeke hebben we een uitgebreid masterplan opgemaakt. Dit project betekent de start van een grondige vergroening van de schoolomgeving. De werken zullen hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar van 2023 starten en zullen amper enkele weken duren. Deze vergroening van de schoolsite zorgt niet enkel voor een frisse look van de schoolgebouwen, maar ook voor rust. Dat zal iedereen ongetwijfeld ten goede komen.”

Na de grondige renovatie van het kloostergebouw wil de school in de toekomst samen met de Stad ook nadenken over de verfraaiing en vergroening van de buitenzijde van de schoolgebouwen. “We zitten niet stil en zullen in de toekomst nog dossiers indienen om de site om te bouwen tot een groene, belevingsvolle en interactieve ruimte voor leerlingen, omwonenden en bezoekers”, besluit directeur Coppejans.