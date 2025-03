“Koken is een beetje chemie”: Dylan Decaluwé (18) uit Houthulst wint trofee Cooking Cup 2025

Dylan Decaluwé (18) uit Houthulst en Victor Krikels uit Tessenderlo, allebei studenten aan Hotelschool Ter Duinen Koksijde, hebben de prestigieuze JRE-Belgium Cooking Cup 2025 gewonnen. Naast de hoofdprijs sleepten ze ook de trofee voor ‘Best Mystery Box’ in de wacht.

De JRE-Belgium Cooking Cup is een culinaire wedstrijd voor studenten uit Belgische hotelscholen. De deelnemers bereiden een voorgerecht met ingrediënten uit een Mystery Box, gevolgd door een hoofdgerecht en een dessert. Een professionele jury van zes degustatiejuryleden en twee keukenjuryleden beoordeelde hen op smaak, techniek, netheid en presentatie.

Dit jaar waren er zes geselecteerde scholen, waaronder Spermalie in Brugge en Ter Duinen in Koksijde. De competitie is een uniek platform voor jonge koks om hun talent te tonen en ervaring op te doen in een professionele wedstrijdomgeving.

“Koken heeft me altijd al geboeid”, vertelt Dylan enthousiast. “Als kind keek ik naar Piet Huysentruyt op tv en speelde ik na dat ik een echte chef was. Ik pakte potten en pannen en deed alsof ik een restaurant runde.”

CLB

Zijn liefde voor koken groeide verder. “In het zesde leerjaar vroeg men op het CLB wat ik later wilde worden. Toen ik kok antwoordde, kreeg ik de reactie Hobbykok dan? Maar nee, ik wilde echt kok worden.”

Toch kreeg hij het advies om economie te studeren. “Dat zou me beter liggen, zeiden ze. Maar ik wist wat ik wilde, en dat was Hotelschool Ter Duinen.” Die beslissing bleek de juiste, want koken is en blijft zijn passie.

“Als kind keek ik naar Piet Huysentruyt op televisie”

“Koken is een beetje chemie”, legt hij uit. “Je moet weten welke smaken elkaar aanvullen en hoe je ingrediënten het best bereidt. Het is een creatief proces, maar tegelijk ook een vak waarin je veel precisie nodig hebt.”

Dylan en Victor besloten vorig jaar al om samen deel te nemen aan een wedstrijd. “We kennen elkaar sinds het vierde jaar en Victor was meteen enthousiast”, zegt Dylan.

Ze wisten dat een goede voorbereiding essentieel zou zijn. Daarom klopten ze aan bij chef Bart Denys, die hen begeleidde en coachte. Onder zijn leiding oefenden ze vier en een halve maand lang, twee keer per week.

Research

“We deden veel research naar ingrediënten en verschillende bereidingswijzen”, gaat Dylan verder. “We experimenteerden met smaken en lieten mijn ouders proeven. Ook trainden we op een klein werkoppervlak om tijdens de wedstrijd vlot samen te kunnen werken.”

“De jury liep constant rond tijdens de wedstrijd, maar dat gaf me geen extra stress”, voegt hij toe. “Je moet gewoon gefocust blijven, weten wat je doet en het luchtig houden. Af en toe eens lachen helpt ook!”

De wedstrijddag begon met de Mystery Box, gevuld met verplichte ingrediënten. “We kregen tien minuten om een plan te bedenken en begonnen dan zes uur lang te koken”, vertelt Dylan.

Voor het voorgerecht hadden ze één uur uitgetrokken, met de nadruk op smaak. “We kozen bewust voor een grijs bord, omdat dat mooi contrasteert met de gerechten”, legt hij uit.

“Presentatie is enorm belangrijk, maar er zijn ook strikte regels. Je mag niet zomaar iets op het bord leggen; alles moet doordacht zijn.”

Vaardigheden

De spanning steeg toen de jury de gerechten begon te proeven. “Dat moment was al spannend, maar toen de winnaar werd bekendgemaakt, ging mijn hart echt tekeer”, blikt Dylan terug. “Toen ik mijn naam hoorde, voelde ik pure ontlading en vreugde. Het is een onbeschrijfelijk gevoel om te winnen!”

De trofeeën blijven op school, maar voor Dylan is dit nog maar het begin. “Ik wil aan nog meer wedstrijden deelnemen”, zegt hij. “Volgend jaar ga ik de richting gastronomie studeren, om mijn kennis en vaardigheden verder te verfijnen.”

Meliefste

Maar eerst wacht er een bijzondere uitdaging: een stage bij restaurant Meliefste in Zeeland. “Daar kan ik nog veel leren, want het is een toprestaurant”, zegt hij enthousiast.

Zijn uiteindelijke droom? “Een paar jaar werkervaring opdoen en dan, op een dag, mijn eigen restaurant openen. Dat lijkt me geweldig.”