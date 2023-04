Keukengeweld van Hogeschool VIVES toont talent

Op de campus Brugge van Hogeschool VIVES vonden op zondag 26 maart de vermaarde nationale culinaire wedstrijden Jeunes Chefs Rôtisseur en Jeunes Sommeliers plaats.

Dit event is een samenwerking tussen de Chaine des Rôtisseurs en het graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement van campus Brugge. Vijf studenten van de horecaopleidingen van VIVES namen deel aan de wedstrijd. Deze wedstrijd biedt deze jonge chefs de mogelijkheid om hun talent en creativiteit te laten zien in een internationale arena. Britt Vandewalle (vierde van links op de foto) van de bacheloropleiding Culinary Arts van VIVES won de eerste prijs in de wedstrijd Jeunes Chefs Rôtisseur. Djazz Djamal (uiterst rechts), die de opleiding Loreca (Logies, Restaurant, Catering) in VIVES volgt, werd derde in deze wedstrijd. Thibo Luca van Ter Groene Poorte (vijfde van links) kaapte de zilveren medaille weg. (PDC/foto PDC)