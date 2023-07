IN KAART Dubbel zoveel plaatsen in zomerscholen: “Focus ligt vooral op het Nederlands”

Dit jaar zet een recordaantal West-Vlaamse scholen zich in voor zomerscholen. In totaal is er plaats voor 1.628 leerlingen die de kans krijgen bij te leren. De meeste scholen focussen vooral op taal. “In de voormiddag geven we les in kleine groepjes. In de namiddag is er ruimte voor spelletjes en beweging, zodat het ook leuk blijft.”

Liefst 1.628 leerlingen krijgen deze zomer de kans om in West-Vlaamse scholen les te volgen. Dat is een absoluut record, want het aantal plaatsen is op een jaar tijd verdubbeld. Vorige zomer was er nog ruimte voor 798 leerlingen in twaalf West-Vlaamse gemeenten. In 2021 waren er slechts 705 plaatsen. Het aanbod van de meeste zomerscholen legt zich vooral toe op het lager onderwijs of leerlingen die de overstap maken naar of van het lager.

Kleinere groepen

Die zomerscholen vallen zeker en vast in de smaak. Onder andere in Roeselare, Izegem en Knokke-Heist zijn bepaalde groepen al helemaal volzet. Toch is het belangrijk om de zomerscholen kleinschalig te houden. “In Moorslede hadden we plaats voor 90 leerlingen, maar voorlopig is de helft van de plaatsen daarvan bezet. We moeten die klassen ook niet volproppen. Nu kan men nog efficiënt aan de slag”, vertelt schepen van Onderwijs Jürgen Deceuninck (STERK).

“Het is niet de bedoeling om de klassen vol te proppen, met kleinere groepen kan men efficiënt aan de slag gaan”

Daar gaan vele andere mee akkoord. “Wij hebben 120 plaatsen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Die verdelen we allemaal in kleine groepen van ongeveer zes met telkens één of twee begeleiders”, legt Karolien Schotte van vzw Spelotheek De Wip in Knokke-Heist uit.

Lessen op maat

Daarom beperken de zomerscholen vaak hun aanbod. “Voor Koksijde kon elke basisschool zeven leerlingen opgeven. Daarvoor zaten de leraren samen met brugfiguren om te kijken welke leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken en ook willen”, zegt Chiara Sartor van het lokaal bestuur van gemeente Koksijde.

Inhoudelijk focussen de zomerscholen vooral op het Nederlands. “Het is heel nuttig dat de kinderen nog eens alles opfrissen, zodat ze op 1 september niet vanaf 0 moeten starten. In augustus zullen bij ons vooral Oekraïense leerlingen vanuit het OKAN-onderwijs zomerschool volgen”, zegt directeur Rob Jonckheere van GO! middenschool Brugge Centrum.

“In amper enkele enkele weken vakantie kan je veel taalkennis verliezen”

“In Knokke-Heist stemmen we onze zomerlessen zelfs af met de andere zomerschool van vzw Spelotheek De Wip zodat ze niet overlappen. Zo kunnen leerlingen als ze willen zes weken zomerschool volgen om hun talen goed te onderhouden. Want op enkele weken tijd kan je veel verleren”, klinkt het bij de jeugddienst.

Maar er is ook ruimte om andere vakken bij te schaven. “We wisselen de herhalingsoefeningen van wiskunde en taal met elkaar af. Vanaf het vijfde leerjaar verwerken we daar ook Frans in”, klinkt het in Lichtervelde. De begeleiders zetten zich in om leerlingen gericht te helpen. “De klassenleerkracht maakt een lijst van de moeilijkheden van die leerling en zo kunnen lesgevers op maat aan de slag gaan”, aldus Karolien Schotte.

Ook ontspanning

“Het belangrijkste is dat we de lessen afwisselen met ontspanning. We doen leuke spelletjes, activiteiten en knutsellessen. Zo kunnen kinderen op een spelende manier hun Nederlands leren en oefenen”, klinkt het bij de zomerschool Babbelkamp in Izegem. “In de namiddag - na de les - doen we tal van activiteiten, zoals een uitstapje naar het abdijmuseum in Koksijde of het dierenpark De Zonnegloed. Want de zomerschool is ook een plaats voor kinderen uit kwetsbare situaties. Niet alle kinderen kunnen tijdens de vakantie naar het speelplein of op kamp”, legt Chiara uit.

“De zomerschool is ook een plaats voor kinderen uit kwetsbare situaties, die tijdens de vakantie niet naar het speelplein of op kamp kunnen”

Die West-Vlaamse zomerscholen in kwestie rekenen op de inzet van heel wat vrijwilligers. “We hebben sowieso verschillende profielen nodig: animatoren voor de activiteiten, maar anderzijds zoeken we ook leerkrachten, die al dan niet nog les geven, al op pensioen zijn of nog in opleiding zijn of mensen met een pedagogisch diploma. Op dit moment hebben we nog enkele mensen nodig”, klinkt het bij de communicatiedienst van Poperinge. De vergoeding daarvoor verschilt ook van gemeente tot gemeente. Ook in GO! middenschool Brugge-Centrum zoeken ze nog versterking.