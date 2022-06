Ic Dien in Gits viert afgestudeerde verpleegkundigen

Voor een 50-tal afstuderende verpleegkundigen van Ic Dien was er op 29 juni het moment waar ze drie jaar naartoe hebben gewerkt: de feestelijke proclamatie met de uitreiking van de diploma’s in het Peristylium in Gits in het bijzijn van burgemeester Kris Declercq en schepen Bart Wenes.

“Een plechtig moment, zeker met de eedaflegging”, vertelt directeur Luc Vanrobaeys. “De studenten die bij ons de opleiding verpleegkunde starten, koesteren vaak al lang de droom om verpleegkundige te worden. Eindelijk gaat die dan ook, na hard werken, in vervulling. Dit jaar doen we ook iets nieuw: vanuit elke uitstroomrichting wordt één laureaat gekozen die een uitmuntende stage heeft gedaan. Zij krijgen een attentie vanuit de school.”

Meteen aan de slag

Een afgestudeerde studente vertelt: “Ik wist al lang dat ik verpleegkunde wou studeren. Het is dan ook super om nu, samen met mijn klasgenoten waar ik een goede band mee heb opgebouwd, eindelijk dat diploma in handen te hebben. Wij gaan nu allemaal meteen aan het werk. Ik kan anderen alleen maar aanraden om de opleiding verpleegkunde te volgen en er vol voor te gaan.”

Ook verpleegkunde studeren? Schrijf snel in en kies je klas. Ic Dien is dagelijks open t.e.m. 8 juli en vanaf 16 augustus. Meer info op www.icdien.be