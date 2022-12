Howest Verpleegkunde test escape game rond palliatieve zorg

Samen met een Finse partner heeft Howest een escape game rond palliatieve zorg ontwikkeld. Het educatieve spel werd ondertussen met succes getest door de stagementoren en de studenten van het postgraduaat palliatieve zorg en is nu klaar om als innovatieve onderwijstool ingezet te worden voor zowel verpleegkundigen in opleiding als professionele zorgverstrekkers.

Het ontsnappingsspel werd ontwikkeld binnen het Erasmus+ project NursEduPal@Euro. Dat heeft als doel de kwaliteit van het hoger onderwijs op het gebied van verpleegkunde in de palliatieve zorg te verbeteren. “Binnen ons postgraduaat palliatieve zorg gebruiken we daarvoor onder meer nieuwe leermethoden, als aanvulling op de traditionele opleiding aan het bed”, verduidelijkt Veerle Coupez, opleidingsverantwoordelijke van het postgraduaat. “Gamification is een van die innovatieve onderwijsmethoden. In dat opzicht hebben we een escape game ontwikkeld die helpt om tijdig palliatieve zorgnoden te herkennen. Na de pilot met onze Finse partner KAMK en testrondes bij de mentoren van de stageplaatsen van onze studenten en de studenten van het postgraduaat zelf, is het ontsnappingsspel nu klaar om ingezet te worden binnen verpleegkundig onderwijs.”

Serious game met focus op palliatieve zorg

In het spel maken we kennis met Marthe en Bert, een koppel tachtigplussers. Marthe heeft dementie en werd recent al een aantal keer opgenomen. Wanneer de thuisverpleegkundige aankomt voor de dagelijkse ochtendzorg ligt er een postkaart onder de deur. Het is het eerste aanknopingspunt in de sociale ondersteuning van Marthe en Bert. Daarna volgen puzzels rond symptoomcontrole en comfort, zingeving, ondersteuning van de mantelzorger en interdisciplinaire contacten. Veerle Coupez: “Dit spel werd ontwikkeld als een serious game. Het is dus niet primair bedoeld als ontspanning, maar wel om welzijn en leren te bevorderen. Daarvoor maakt het onder meer gebruik van het activerende karakter van gaming.”

Spelenderwijs vaardigheden trainen

“Met het spel kunnen we verschillende vaardigheden trainen”, aldus Veerle Coupez. “Een ontsnappingsspel vereist in de eerste plaats teamwork, communicatievaardigheden en oog voor details. De verschillende opdrachten zijn daarnaast ook nuttig op het vlak van besluitvorming en probleemoplossing. Belangrijk is dat de spelervaring achteraf wordt besproken. We gebruiken dit spel namelijk als educatieve methode. Een debriefinggesprek met constructieve en gerichte feedback zorgt ervoor dat de spelers daadwerkelijk leren.”

Positieve feedback

Uit de tests van de voorbije maand blijkt het ontsnappingsspel een voltreffer te zijn. “In samenwerking met ZoWe Verpleegkunde deden we eind oktober een eerste test voor de mentoren van de stageplaatsen van onze studenten. Half november volgde een testronde met de studenten van het postgraduaat palliatieve zorg. Telkens kreeg de escape game zeer positieve feedback”, besluit Veerle Coupez.