Howest pakt uit met unieke IT-opleiding in Europa: “We leiden professionals van de toekomst op”

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, pakt uit met een primeur. In de opleiding Toegepaste Informatica kunnen studenten voortaan ook kiezen voor het traject Web3 Engineer. De lessen hiervan zullen plaatsvinden op de campus in Brugge. “We richten ons hiermee op studenten van over de hele wereld”, zegt Shane Deconinck van Howest.

Howest is anticipating the future. De slogan is niet gelogen. Howest pakt als eerste hogeschool in Europa uit met de bachelor Web3 Engineer. “We geven de opleiding in het Engels, net omdat we ons richten op studenten van over de hele wereld. We doen dat al langer in Cyber Security en Digital Arts & Entertainment, de gameopleiding van Howest die intussen wereldvermaard is”, zegt Shane Deconinck, onderzoekscoördinator Security en Privacy bij Howest die het opleidingsprogramma mee vorm geeft.

“Je hoeft geen voorkennis IT te hebben om de studie te beginnen. We leren onze studenten programmeren vanaf nul, maar wel aan een stevig tempo. De lessen vinden fysiek plaats op onze campus in Brugge. De stad is, als Unesco-Werelderfgoed, een troef voor internationals. Wie de opleiding tot een goed einde brengt, kan bovendien over de hele wereld aan de slag.”

Sleutels en kluisjes

Waarover gaat de opleiding Web3 Engineering? En Web3, wat is dat eigenlijk? “Voor de meeste mensen klinken de termen onbekend, maar quasi iedereen heeft ermee te maken”, zegt Deconinck.

“Eenvoudig uitgelegd: iets bijhouden in je huis, is makkelijk. Je legt het in de kast en het blijft in je bezit. Iets bijhouden op het internet, is een heel ander verhaal. Je foto’s worden bijgehouden door Facebook of Instagram, je sportresultaten door Fitbit, je playlists door Spotify, … De grote technologiebedrijven hebben al je gegevens in handen. Als je je account verwijdert, ben je alles kwijt. Je hebt ook geen privacy meer. Dat wil Web3 voorkomen. Het is een gedecentraliseerde versie van het internet waarbij de uiteindelijke regie niet ligt bij grote technologiebedrijven, maar bij internetgebruikers zelf. In plaats dat Facebook jouw foto’s opslaat, kan je ze zelf opslaan in je persoonlijke datakluisje. Of je slaat ze ergens anders op, maar bewijst via een geheime sleutel dat jij deze bezit. Het gaat dus over eigenaarschap en privacy.”

Pionieren

De grote bedrijven gingen voorlopig nog niet overstag, maar volgens Deconinck is dat een kwestie van tijd. “Europa stelt allerlei regels op. Het is bijna ondenkbaar dat Web3 er niet komt. Daarom beginnen wij nu al mensen op te leiden. We geloven als hogeschool sterk in innovatie. We pionieren in gaming, cybersecurity en hopelijk binnenkort ook in Web3. De wereld is digitaal en er zijn heel veel mensen nodig om daar aan mee te werken”, besluit Deconinck.