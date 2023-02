Howest gaat in september van start met vier nieuwe opleidingen in Kortrijk en Brugge

Ook vanaf het academiejaar 2023-2024 wordt het opleidingsaanbod van Howest in Kortrijk en Brugge verder uitgebreid. In september komen er in één keer vier nieuwe opleidingen bij (drie bachelors en één graduaat). De nieuwe opleidingen zijn stuk voor stuk toekomstgericht en bieden antwoorden op een uitgesproken vraag van het werkveld.

Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen (Kortrijk)

In Kortrijk wordt vanaf september de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (Child and Youth Studies) ingericht. In deze nieuwe bacheloropleiding worden studenten opgeleid om kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun vragen en uitdagingen in het opgroeien, ze te versterken in hun eigen krachten en in het creëren van een optimale omgeving hiervoor. Met hun diploma zullen deze breed inzetbare jeugdprofessionals aan de slag kunnen in meerdere sociaal-pedagogische knelpuntberoepen waarbij gewerkt wordt met kinderen en jongeren (van -9 maanden tot 25 jaar) in en met hun context.

Bachelor Human Resources Management (Brugge)

De bacheloropleiding Human Resources Management wordt ingericht in Brugge vanuit een duidelijke maatschappelijke nood en vraag vanuit het werkveld. Aan Howest loopt al langer het graduaat HR-Support, maar dankzij de nieuwe bachelor wordt het hr-aanbod verder versterkt. Human Resources Management mikt op teamplayers die voor en met mensen willen werken en het maximum willen halen uit de talenten van elke medewerker. Met hun bachelordiploma op zak kunnen deze allround hr-professionals aan de slag in zowel brede hr-functies binnen kleine of middelgrote organisaties als in specifieke hr-functies binnen grotere organisaties in de profit- en non-profitsector.

Bachelor Built Environment (Kortrijk)

De nieuwste Howest-campus The Penta in Kortrijk wordt vanaf september 2023 de thuishaven van een nog nieuwere en unieke bacheloropleiding: Built Environment.

Built Environment richt zich tot iedereen die wil meebouwen aan een duurzamere leefomgeving en daarbij circulariteit, energietransitie, bouwshift of klimaatadaptatie eerder als uitdagingen dan als obstakels ziet. Afgestudeerde bachelors in de Built Environment zullen het verbindende element vormen tussen de verschillende actoren die bij ruimtelijke ordening, bouwprojecten en duurzaamheid betrokken zijn. Als dé circulaire stadsbouwers zullen ze mee uittekenen hoe we straks wonen en leven in de stad van morgen. Ze zullen aan de slag kunnen bij (bouw)bedrijven, studiebureaus, de overheid of projectontwikkelaars.

Graduaat Travel Support (Kortrijk)

De nieuwe graduaatsopleiding Travel Support zal hands-on travel agents klaarstomen die meteen inzetbaar zijn in een reisbureau, als eerste contact tussen de klant en het reiskantoor. Als oplossingsgerichte reisadviseurs zullen ze droomreizen voor hun klanten leren plannen, die leren overbrengen en ze administratief leren afhandelen en opvolgen.

Howest is de enige hogeschool in West- en Oost-Vlaanderen die deze toeristische opleiding inricht. Travel Support mikt op sociaal ingestelde, open-minded en klantgerichte studiekiezers die houden van reizen en hun klanten willen ontzorgen door ze kant-en-klare droomreizen voor te stellen.