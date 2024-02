Hotelschool Ter Groene Poorte wint overtuigend tiende JRE-Belgium Cooking Cup

Leonie De Vlieger en Nick Borremans van de Ter Groene Poorte hotelschool in Brugge hebben de eerste prijs behaald op de tiende editie van de JRE-Belgium Cooking Cup. In de hotelschool van Hasselt namen jonge chefs uit heel Vlaanderen het tegen elkaar op. Het team van Ter Groene Poorte ging ook aan de haal met de prijs voor het beste voorgerecht en de beste Mystery Box.

Maandag namen de zes finalisten, bestaande uit teams van de hotelscholen Hasselt Go!, Next Hotelschool, Institut Emile Gryzon Anderlecht, Rhizo, Hotelschool Kortrijk, Ter Groene Poorte Brugge, Hotelschool Turnhout en Hotelschool Wemmel het tegen elkaar op in de hoop om indruk te maken op een jury van doorgewinterde experts. De jonge chefs demonstreerden hun creativiteit, techniek en artistieke flair, terwijl ze de vaardigheden toonden die ze tijdens hun opleiding hebben verworven.

Meer dan een wedstrijd

“De Cooking Cup is veel meer dan een culinaire wedstrijd. Het is een kans voor jong talent om zich voor te bereiden op hun professionele toekomst door hun vaardigheden aan te scherpen, hun horizon te verbreden en zinvolle contacten te leggen met gevestigde chefs”, aldus Olivier Bauche, voorzitter van JRE-België.

Onder druk presteren

De jury, bestaande uit experts op dit gebied, chefs en partners, beoordeelde elke prestatie streng. De beoordelingscriteria benadrukten niet alleen de technische vaardigheden, maar ook het vermogen van de deelnemers om onder druk te werken en zich aan te passen aan onvoorziene uitdagingen.

De professionele jury oordeelde streng maar rechtvaardig. © JRE

Zo moesten de finalisten een honderd procent plantaardig voorgerecht presenteren en smaken combineren zoals hoevevarken met een piccalilli van seizoensgroenten.

Aan het einde van een intense wedstrijd wonnen Leonie De Vlieger en Nick Borremans, die trots de Ter Groene Poorte hotelschool in Brugge vertegenwoordigden, glansrijk de eerste prijs.