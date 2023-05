Hoofdinspecteur Stijn Samyn van politie Polder volgde internationale drone-opleiding CEPOL in Polen

Hoofdinspecteur Stijn Samyn van politiezone Polder kreeg onlangs de kans om een extra internationale drone-opleiding te volgen in de politieschool van Pila, in Polen. Samyn is het hoofd van het droneteam in Polder. “Deze opleiding stelt me in staat om onze eigen procedures op punt te stellen”, zegt Stijn Samyn.

De internationale drone-opleiding ging onlangs door in de politieschool van Pila in Polen. Alle politiepersoneelsleden in België die voldeden aan de criteria konden zich kandidaat stellen voor deze opleiding. Het was hoofdinspecteur Stijn Samen, hoofd van het droneteam van politiezone Polder, die samen met een lid van de federale politie de kans kreeg om de vierdaagse opleiding te volgen. Tijdens de opleiding kwamen deelnemers vanuit heel Europa samen om te luisteren naar experts inzake de implementatie van EU-regelgeving omtrent drones en hoe drones ingezet kunnen worden in verschillende politionele scenario’s. Daarnaast werden ook nieuwe innovatieve technologieën besproken en kwamen ook de veiligheidsrisico’s inzake drones en counterdrone-technieken ter sprake.

Acht drone-piloten

Hoofdinspecteur Samyn toonde zich tevreden na afloop. “Deze opleiding zal mij in staat stellen om de procedures van ons droneteam op punt te stellen. Ik leerde erg specifieke technieken, zowel bij de training van piloten als bij de interventies zelf. Deze opleiding zal ons doen groeien.” Dit was ook het ideale moment om het droneteam van politie Polder te meten aan de droneteams uit andere Europese landen. “Op het gebied van procedures ben ik er zeker van dat wij bij de beteren van de klas zitten. Ons droneteam is breed inzetbaar en ook op gebied van innovatie zijn we erg goed bezig”, besluit Samyn.

Het droneteam van politie Polder omvat intussen al acht dronepiloten en waarnemers. De drones worden steeds vaker ingezet voor allerlei zaken zoals het in kaart brengen van ongevallen, criminaliteitsbeheersing, opsporingen en de openbare orde. (JH/ACK)