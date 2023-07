Graduaatsproef bezorgt Vince uit De Haan vakantiejob in groothandel

Voor het derde jaar op rij bekroonde hogeschool Vives de beste graduaatsproef uit de afstudeerrichting sales support. Een van de vijf laureaten was Vince De Lange uit De Haan: de 20-jarige student sales representative maakte een analyse van het magazijnbeheer bij Van Der Haegen & Neckebroeck, een groothandel in linnengoed.

“Een heel leerrijke ervaring in het werkveld”, aldus Vince. Na het bedrijf eerst grondig te leren kennen, zorgde hij ervoor dat het 8.000 vierkante meter grote magazijn een pak overzichtelijker werd en de slapende voorraad voortaan efficiënter kan worden beheerd. “Daardoor kwam voor het bedrijf extra budget vrij om elders te investeren”, klinkt het.

Vakantiejob

Vince formuleerde tevens een zestal aanbevelingen waarvan er een aantal intussen reeds in uitvoering zijn. Andere worden binnenkort nog gerealiseerd, en ook daar mag Vince zijn steentje toe bijdragen. “In augustus doe ik mijn vakantiejob bij Van Der Haegen & Neckebroeck met de bedoeling dit alles verder op te volgen. Het interessante aan zo’n frisse blik van buitenaf, is dat je makkelijker ruimte voor verbetering ziet. Want de vaste collega’s vonden dan wel vlot hun weg in het magazijn, voor tijdelijke werkkrachten of nieuwkomers bleek dat een pak minder evident”, aldus Vince, die uiteindelijk wel net naast de award greep.