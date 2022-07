Goed nieuws voor studenten Howest: fiscaal voordeel voor investeringen in onze gamingindustrie

De regelgeving van taks shelter voor de kunstsector werd door de Kamer nu ook uitgebreid naar de game-industrie. “Bedrijven, die geld pompen in die sectoren kunnen dan een belastingvrijstelling krijgen voor die investering. Zo willen we dat meer mensen investeren in de game-industrie in België en dat de studenten van de game-opleiding van Howest niet meer naar het buitenland moeten trekken om werk te vinden”, vertelt kamerlid Jasper Pillen (Open VLD).

In de Kamer werd er een uitbreiding van de taks shelter-regelgeving goedgekeurd. Dat is een fiscaal voordeel voor vennootschappen, die investeren in de kunstsector, maar binnenkort ook voor investeringen in de gamingsector. “Vennootschappen, die zullen investeren in de gamingsector kunnen dan een belastingvrijstelling krijgen voor die investeren. Daarvoor moeten ze wel intekenen op een project van een aansluitend productievennootschap. Het doel is dat meer mensen zouden investeren in de gamingsector”, zegt kamerlid en Open VLD-vicevoorzitter Jasper Pillen.

Meer pas afgestudeerden tewerkstellen in België

Pillen trok samen met Vincent Van Quickenborne aan de kar voor deze nieuwe regeling. “De gamingopleiding in België is fantastisch dankzij onder andere de opleiding “Digital Arts en entertainment” van hogeschool Howest in Kortrijk. De school kreeg hiervoor al drie keer de titel van de beste gameschool ter wereld. Maar nu is het vaak zo dat die fenomenale pas afgestudeerde talenten geen goede job vinden in België. En dat ze dan uiteindelijk naar het buitenland trekken om aan de slag te gaan bij de grote internationale spelers. Met deze nieuwe regeling willen we meer bedrijven laten investeren in de gamesector in België, zodat die volop kan groeien.”

“Het is heel belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in de game-industrie. Zo kunnen bedrijven groeien, kunnen afgestudeerde studenten van gamingopleidingen hier beter werk vinden en houden we ook onze kennis hier. Dan volgen de economische voordelen daarna vanzelf”, besluit Pillen.

De uitgebreide taks shelter-regeling zal ingaan vanaf januari 2023.