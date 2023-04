Gedetineerde haalt diploma middelbaar en krijgt proclamatie in Brugse gevangenis

Opmerkelijk initiatief binnen de muren van de Brugse gevangenis: een gedetineerde die er onlangs zijn diploma middelbaar onderwijs haalde, kreeg een heuse proclamatie. In aanwezigheid van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu ontving J. Jongbloet zijn diploma.

De gedetineerde is de eerste die in de Brugse gevangenis via het project van Leerwinkels zijn diploma middelbaar onderwijs behaalt. De Leerwinkels zijn binnen de gevangenissen verantwoordelijk voor de examencommissie. De begeleiders zorgen voor de inschrijvingen, het inplannen van de examens en voorzien ook de nodige ondersteuning in het leertraject.

Al sinds 2017 zijn de Leerwinkels actief binnen de drie gevangenissen in West-Vlaanderen: het PCB in Brugge, het arresthuis in Ieper en het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede. Al meer dan 1.000 gedetineerden werden zo op weg geholpen naar een opleiding. J. Jongbloet, die liever niet met zijn volledige voornaam in de pers verschijnt, leerde in de gevangenis van Brugge de Leerwinkel kennen. Met zijn diploma wil de man nu verder groeien. De gedetineerde bereidt zich volop voor op een opleiding bij de VDAB, waar hij technicus koeltechnieken wil worden.

Bij de Leerwinkel zijn ze ervan overtuigd dat de gedetineerde nu beter gewapend is om een geslaagde terugkeer in de samenleving te maken. “Dit diploma zal hem verder op weg helpen en uiteraard wensen wij hem daar alle succes bij”, klinkt het.