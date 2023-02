Franky Degraeve stopt na 27 jaar met lesgeven over verkeer in Damme en Knokke-Heist

Na maar liefst 27 jaar lesgeven over verkeerseducatie in Damme en Knokke-Heist trekt Franky Degraeve de schooldeuren definitief achter zich toe. De reden? “Ik geef de fakkel graag door aan een nieuwe generatie die meer op het terrein werkt dan ik”, aldus Franky. “Zij worden meer geconfronteerd met de realiteit, daarom is het aan hen om de boodschap verder te verspreiden.”

Inspecteur Franky gaf verkeerseducatie in het hoger middelaar onderwijs, maar ook aan de speelpleinmonitoren.

Rijden onder invloed

“In de scholen gaf ik les over verschillende thema’s. Zo sprak ik over ‘opgefokte bromfietsen’, wat later het thema ‘de veroorzaker van een zwaar verkeersongeval’ werd.”

“Ik vertelde over de juridische, sociale, financiële en psychische gevolgen na een verkeersongeval. Een ander belangrijk onderwerp was het rijden onder invloed. Ik confronteerde de leerlingen met beeldmateriaal en nodigde soms een slachtoffer van een verkeersongeval uit om te praten”, zegt Franky.

Waargebeurde verhalen

“De aandacht kwam snel als ik soms erge, waargebeurde, verhalen vertelde over slachtoffers die onder invloed gereden hadden. Ik drong natuurlijk binnen in hun leefwereld. De leerlingen zijn 15 tot 17 jaar en gaan zelf ook uit tijdens het weekend.”

Op het einde van een les was er een anonieme enquête. “Daaruit kwam naar voren dat de leerlingen na de les vaak een ander beeld van de politie kregen. Daar was ik blij om. Het is belangrijk dat ze weten dat we ook maar mensen zijn die willen helpen. Onze missie? Veilig thuis geraken na een nachtje stappen: dat is het enige dat telt.” (MM)