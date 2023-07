Expert van VIVES wil geen smartphones in de les of bij studeren: “Vlaanderen moet voorbeeld Nederland volgen”

Media-expert bij hogeschool VIVES Tom Termote vindt het verbod van Nederland op telefoons, tablets en smartwachtes in de klas een goed idee. “De impact en afleiding op de leerlingen daarvan is zo groot. Meerdere onderzoeken hebben bewezen dat je beter leert en presteert zonder. Daarom moet België het voorbeeld van Frankrijk en Nederland volgen”, stelt Tom Termote.

Het ministerie van onderwijs en onderwijsorganisaties in Nederland hebben afgesproken om telefoons, tablets en smartwatches te verbieden in de klas. “Het wordt dringend tijd dat het Vlaams onderwijs hier ook over gaat nadenken. Want verschillende onderzoeken bewijzen er de voordelen van. Studenten in scholen waar gsm’s verboden, scoren hoger op hun testen. En de leerlingen, die normaal minder presteren, halen er het meeste voordeel uit”, legt Tom Termote, expert mediawijsheid bij hogeschool VIVES uit.

Waarom ooit in de klas?

“Het is eigenlijk bizar dat we de discussie moeten voeren of we smartphones moeten bannen uit klaslokalen”, gaat Tom verder. “We hebben toch ook nooit ons afgevraagd waarom we ze wel zouden moeten toestaan? Studenten kunnen blijven verdwalen online.”

“Het is bizar dat we moeten discussiëren of gsm’s verboden zijn als we nooit gediscussieerd hebben waarom ze wel zouden mogen”

Oké, misschien zijn er verschillende apps, die leerlingen kunnen gebruiken bij het leren. Maar een studie van de Univeristeit van Chicago heeft zelfs bewezen dat als je een smartphone bij hebt en die staat uit of ligt met het scherm naar beneden, dat die nog impact heeft op het leerproces van de studenten. Daarom zouden we in ons onderwijs het voorbeeld van Frankrijk en Nederland moeten volgen.”

Wat kan je ertegen doen?

“Studenten zelf kunnen wel al streng proberen zijn voor zichzelf en hun smartphone achterlaten in een andere ruimte dan die waar ze studeren. Het argument van Powerpoints op de gsm bekijken of muziek, mails of wekkers gebruiken is niet goed genoeg, want het zorgt alleen maar voor minder focus bij het leren.”

“Neem de tijd om alles te downloaden en zet erna jouw computer op vliegtuigstand”

“Zelfs als je moet leren met een computer, neem dan even de tijd om alles te downlaoden en leer daarna verder op vliegtuigstand. Er bestaan ook sites, zoals Forest, Blocksite of Getcoldturkey, die afleidende websites tijdens de studietijd kunnen blokkeren”, besluit Termote.