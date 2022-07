Europacollege in Brugge leidt voortaan diplomaten op in nieuwe Academie

Het Europacollege in Brugge wordt gastheer van het proefprogramma van de ‘European Diplomatic Academy’. Na een veeleisend selectieproces werd Brugge verkozen als locatie voor deze prestigieuze nieuwe opleiding. Van september 2022 tot mei 2023 zal het Europacollege in Brugge meer dan 40 diplomaten uit de EU-lidstaten en ambtenaren van EU-instellingen een praktijkgerichte opleiding geven om hen alle nodige kennis en vaardigheden op het gebied van EU-diplomatie bij te brengen.

Het Europacollege is trots dat het werd bekroond met een contract voor het proefprogramma van de ‘European Diplomatic Academy’. Het project, dat wordt beheerd door de European External Action Service (EEAS), zal worden uitgevoerd door het Europacollege in Brugge, samen met het Europacollege in Natolin (Warschau). Dit proefprogramma zal de basis leggen voor de oprichting van een volwaardige Europese Diplomatieke Academie.

Diplomaten

Het is de bedoeling een langlopend, alomvattend en intensief residentieel opleidingsprogramma aan te bieden. Het Europacollege zal als gerenommeerde faculteit aan de diplomaten een praktijkgerichte opleiding geven om hen alle nodige kennis en vaardigheden op het gebied van EU-diplomatie en externe betrekkingen bij te brengen.

De diplomaten zullen negen maanden lang samen wonen en studeren. Ze verblijven hiervoor in een van de residenties in het stadscentrum van Brugge. De diplomaten zullen kunnen genieten van het buitengewone culturele aanbod van de stad, alsook van sociale evenementen en sportactiviteiten. Net zoals alle Bruggelingen kunnen de diplomaten dus gratis een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de Brugse musea en tentoonstellingen.

Pilootprogrogramma

De rector van het Europacollege, Federica Mogherini, is directeur van de Academie en zal de verantwoordelijkheid dragen voor het ontwerp en de uitvoering van het proefprogramma. Federica Mogherini: “Als gastheer van het pilootprogramma van de ‘European Diplomatic Academy’ aan het Europacollege, zijn we trots om de nauwe band en samenwerking met onze gaststad voort te zetten.”

“De steun van Stad Brugge tijdens de aanbestedingsprocedure was van onschatbare waarde. Het genereuze aanbod van de stad om bij te dragen aan de culturele dimensie van het programma zal een essentieel onderdeel zijn van de succesvolle uitvoering van het project. Dankzij de lokale gastvrijheid, al meer dan 70 jaar, voelen de studenten van het College zich thuis in Brugge en in de provincie West-Vlaanderen. Dat zullen de aankomende jonge diplomaten ook doen.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw is dit echt wel een triomf voor onze stad: “Het Europacollege is gekozen als gastheer voor het proefproject omdat het een unieke combinatie biedt van academische en professionele topkwaliteit op hoog niveau. Daarnaast biedt deze opleiding levenservaring aan waarin netwerkvorming en interculturele elementen vervat zijn. De mensen die hier worden opgeleid, trekken later de wereld rond en zullen ongetwijfeld de schoonheid en de kracht van onze stad uitdragen.”

Strategisch kompas

Na de oprichting van de European External Action Service (EEAS) in 2010, de ‘EU Global Strategy’ van 2016 en het ‘Strategisch Kompas’ van 2022 is deze diplomatieke opleiding een nieuwe belangrijke stap om de EU als wereldspeler te versterken. Het Europacollege is trots om hiervan deel uit te maken van.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Meer informatie over de European External Action Service (EEAS) is terug te vinden op europa.eu. Specifieke informatie over het Europacollege staat op https://www.coleurope.eu/