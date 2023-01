Duaal Leren raakt maar niet ingeburgerd in West-Vlaanderen: slechts 375 leerlingen combineren school en werk

De combinatie werk en school is nog niet goed ingeburgerd in onze provincie, zo blijkt uit cijfers die provincieraadslid Tom Willems (Vooruit) opvroeg bij gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. Slechts 375 West-Vlaamse leerlingen volgen dit schooljaar een duaal leren-traject, op Limburg na is dat het laagste aantal in Vlaanderen.

Duaal Leren is een leertraject binnen het secundair en volwasseneonderwijs waarbij scholieren de schoolbanken afwisselen met ervaring op de werkvloer. Naast de theoretische (en soms praktische) kennis die de leerlingen op school krijgt, gaan ze tegelijkertijd aan de slag in een bedrijf. Studeren en werken wordt dus gecombineerd, maar ook op elkaar afgestemd.

Op Vlaams niveau steeg het aantal leerlingen die in het stelsel van duaal leren stapten met 20 procent in een jaar tijd. In onze provincie bleef de stijging beperkt tot 5 procent. In 2021-2022 kozen 357 West-Vlaamse leerlingen voor een dergelijk traject, dit schooljaar zijn dat er 375. Daarmee scoort onze provincie heel slecht, als je weet dat in Antwerpen meer dan dubbel zoveel scholieren kiezen voor duaal leren.

Mismatch op arbeidsmarkt

“Het is een heel belangrijk thema voor ons”, meent West-Vlaams gedeputeerde voor Onderwijs Sabien Lahaye-Battheu. “De krapte op de arbeidsmarkt is ongezien. Meer dan ooit zien we een mismatch tussen de diploma’s en vaardigheden van mensen die afstuderen en de vacatures die op dat moment openstaan in de arbeidsmarkt. Duaal leren is een uitstekende oplossing voor dit probleem.”

Scholieren, zowel jongeren als volwassenen, kunnen tijdens hun opleiding al ervaring opdoen in hun werkveld naar keuze om daar na hun studies eventueel dan ook voltijds aan de slag te gaan. Heel vaak zijn het net de knelpuntberoepen die daar de vruchten van plukken.

Cijfers moeten omhoog

Dit academiejaar zijn er 320 West-Vlaamse ondernemingen die zich engageren om een leerling op te leiden in het kader van duaal leren. In totaal zijn er wel 628 actieve werkplekken, maar er is niet altijd een match met de onderwijsinstellingen én de leerlingen die zich hebben ingeschreven. Al deze cijfers moeten omhoog, dat beseft ook de deputatie:

“Samen met het provinciaal steunpunt zetten we stappen om hierin te groeien, zowel op kwalitatief als kwantitatief stap. We focussen ons op vier krachtlijnen: het imago van dit leertraject versterken, de pijnpunten in kaart brengen, kennisdelen en vorming door partners die al ervaring hebben opgedaan en een pool van expertise ontwikkelen.”