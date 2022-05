Digitale inschrijvingen voor conservatorium en academie Kortrijk van start gegaan

Het deeltijds kunstonderwijs in Kortrijk herleeft na een lange periode zonder tentoonstellingen en openbare toonmomenten. Vanaf vandaag, vrijdag 13 mei, kan iedereen zich (opnieuw) inschrijven in het conservatorium.

Na een lange winterslaap start het conservatorium in Kortrijk op vrijdag 13 mei opnieuw met zijn inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023. Ondanks die stilstand is het conservatorium al lang niet meer de school waar je enkel klassieke instrumenten leert bespelen. Die vormen nog altijd een belangrijk deel van het aanbod, maar er is intussen veel meer. De school heeft bijvoorbeeld een richting jazz-pop-rock, waar je met medeleerlingen een band of een combo vormt.

Er is ook een opleiding musical, waar je passie voor zang, dans en acteren kan combineren. In het domein woord kies je vanaf de vierde graad voor opleidingen zoals comedy, singer-songwriter, radiomaker en theatermaker.

Naast de reguliere lessen biedt het Conservatorium een hele reeks extra’s aan. Leerlingen krijgen de kans om concerten en voorstellingen met korting bij te wonen in de Concertstudio, Schouwburg Kortrijk en De Kreun. Zelf betreden ze het podium tijdens toonmomenten op school, maar ook daarbuiten.

Musical 1302

“Leerlingen en leerkrachten dans namen aan het begin van dit schooljaar deel aan Dansstorm. Onze woordkunstenaars zijn dan weer elk jaar van de partij op Memento Woordfestival. Binnenkort, op maandag 6 juni, is het conservatorium present op Sinksen.”

“Leerlingen van de drie verschillende domeinen geven er het beste van zichzelf. Tijdens de Musical 1302 wordt de muziek live vertolkt door een orkest met daarin zowel leerkrachten als leerlingen van onze school. Ikzelf neem de dirigeerstok ter hand”, zegt Erik Desimpelaere, directeur conservatorium Kortrijk.

Academie

Ook in de academie kan je terecht vanaf zes jaar. Onder begeleiding van een artistieke leerkracht kom je in het beeldatelier in contact met kunst en veelzijdige kunstenaars. Vanaf 12 jaar kan je je verdiepen in architectuur, striptekenen, het digitaal beeldatelier of zelfs het audiovisueel atelier (animatie).

Voor de volwassenen zijn er de klassieke tekenkunst, schilderkunst en fotokunst, maar ook cross-overs, interieurontwerp of illustratie. Ook voor volwassen personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking heeft de academie een beeld- en projectatelier. Dat biedt hun de mogelijkheid zich via beeldtaal te kunnen uiten en zo krijgen ze de kans zich artistiek te ontplooien. Je vindt alle lessenreeksen online terug op de website. (MD)