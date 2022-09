Deze drie studenten gaan straks voor het eerst op kot

De hogescholen zijn er al aan begonnen en de universiteiten starten volgende week. Voor duizenden studenten betekent dat vooral: zich klaarstomen voor het kotleven. Bente, Astrid en Simon kijken er alvast reikhalzend naar uit.

Bente deelt een appartement met haar zus in Gent

© gf

Deze week start Bente Bulcaen (18) uit Harelbeke aan haar masteropleiding communicatiewetenschappen aan de UGent. Als jongste telg in het gezin was de keuze voor het kotleven iets vanzelfsprekender voor Bente dan voor haar oudere zus, die eerst een jaar heeft gependeld. “Toen ik besloot om ook in Gent te studeren werd het al snel duidelijk dat twee aparte koten niet voordeliger zouden zijn dan samen op appartement te gaan. We kregen van onze ouders een budget van 900 euro en begonnen in januari 2022 aan onze zoektocht. Geen klein bedrag, maar tegenwoordig zijn de prijzen echt ongezien hoog. Voor mama en papa was het vooral belangrijk dat we voldoende privacy en aparte studeerruimtes hadden.” Ze vonden een leuke plek aan Gent Zuid. Stress voor het nieuwe zelfstandige leven heeft Bente niet. “Voor mijn studies daarentegen…”, lacht ze. “Een grote stad, nieuwe mensen… Het wordt zeker aanpassen. Daarom ben ik blij dat ik met mijn zus zal samenwonen, iemand waarbij ik altijd terecht kan. Zelf koken, poetsen, boodschappen doen, dat zie ik allemaal wel zitten. Maar ik wil vooral mijn ouders niet teleurstellen op studievlak. Studeren en op kot gaan kost handenvol geld. Ik ben heel dankbaar dat ik die kans krijg, en wil ze dan ook goed benutten. Het is een extra motivatie om me 100 procent in te zetten.” (PS)

“De luxe van thuis geef ik met plezier op”

De twee zussen krijgen ook weekgeld om hun boodschappen te financieren, net zoals vele studenten. Bente gokt dat ze elk 50 euro zullen krijgen, iets meer dan vorig jaar. “Ik besef nu al dat ik bewuster met geld zal moeten leren omgaan. Thuis gooide ik gewoon in de winkelkar wat ik lekker vond. Die luxe zal ik moeten opgeven, maar dat doe ik met plezier. Budgetteren wordt een kerntaak, want als we minder uitgeven in de supermarkt blijft er hopelijk nog iets over om eens iets te gaan drinken. In de vakanties werk ik om andere vrijetijdsuitgaven te bekostigen.”

Simon gaat op kot in Leuven

© Jan Stragier

Simon Grymonprez moet straks nog zijn 20ste verjaardag vieren, maar start toch al aan zijn vierde jaar handelsingenieur. De eerste drie jaren werkte hij af aan KULAK, hij pendelde toen en trok zelfs vaak met de fiets van zijn woonplaats Sint-Eloois-Winkel naar Kortrijk. De masterjaren moet hij echter in Leuven afwerken en dus moest hij op zoek naar een kot. “Met nog twee andere bevriende studenten wilden we graag samen op kot. De prijs was in eerste instantie nog niet onze bekommernis, maar wel tout court iets vinden. Toen we op zo’n open kotdag naar Leuven trokken, bleek alles al weg. Tot we een gouden tip kregen en nu zitten we met ons drietjes op tien seconden wandelen van de Oude Markt. We betalen elk zowat 500 euro, kosten inclusief. Maar het leven wordt duurder. Ik denk wekelijks 50 euro mee te krijgen, dus zal het een zoektocht worden naar eten met oog op het budget en de goedkopere pintjes.”

“Het wordt zoeken naar goedkope pintjes”

“Maar dat moet wel lukken. Ik heb er heel veel goesting in. We trokken al een drietal dagen naar Leuven om ons kot te installeren. We trokken daarvoor naar Ikea. Ik kijk ernaar uit om zelf mijn plan te trekken en te proeven van het echte studentenleven”, aldus de jongeman die ook nog actief is als KSA-leider en voetbalt bij tweedeprovincialer Winkel Sport B. (WVS)

Astrid gaat op peda in Kortrijk

© JOKE COUVREUR

Astrid Maerten (18) uit Hollebeke (Ieper) begint maandag aan de opleiding geneeskunde bij KULAK. Maar ze kreeg pas woensdag de sleutels van haar peda. “De meeste vriendinnen hebben al lang hun sleutels, waardoor ze tijd hadden om hun kot in te richten en hun huisgenoten al te leren kennen. Ik heb nu vijf dagen de tijd om mijn kot in te richten, maar dat moet wel lukken. Dit weekend gaan we naar Ikea om nog enkele inkopen te doen en als het nodig is, kunnen we nog vlug even de muren schilderen.” Tot halfweg juli wist Astrid nog niet waar ze zou studeren. “Ik heb meegedaan aan het ingangsexamen voor arts én voor tandheelkunde. Ik wist uiteraard niet of ik erdoor zou zijn en je kan alleen maar tandheelkunde studeren in Leuven of in Gent. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor Kortrijk. Hier kon ik mij inschrijven voor een peda en die ook nog afzeggen indien ik gezakt zou zijn voor het ingangsexamen.” Hollebeke ligt op 30 kilometer van Kortrijk, maar toch besliste Astrid om op kot te gaan. “Ik heb nog geen rijbewijs en er is geen goede verbinding met het openbaar vervoer. Op kot zitten, is dan gemakkelijker. Zo heb ik ook meer tijd om te studeren. Een peda van KULAK valt nog mee qua prijs. Mijn ouders betalen er 353 euro per maand voor. Dat is stukken lager dan de prijzen die ik hoor van mijn vriendinnen in Gent. De peda’s zijn niet zo groot, in de kamer heb je alleen een bureau, bed, kast en lavabo. De keuken, douches en toiletten moet ik delen met negen andere studenten. Maar dat zal wel meevallen.”

“Keuken en badkamer delen met negen andere studenten? Geen probleem!”

Het leven wordt dan wel duurder, maar echt grote zorgen maakt Astrid zich niet. “In de vakantie heb ik nog wat geld gespaard met mijn studentenjob om uit te geven op kot. Mijn ouders zullen mij ook wel ondersteunen voor mijn inkopen. Ze vinden het belangrijk dat ik mij zo goed mogelijk kan concentreren op mijn studies en dat ik niet bezig moet zijn met rekeningen.” (CJ)