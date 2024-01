cvo MIRAS innoveert met Virtual Reality in opleiding Woningcontroleur

De opleiding tot woningcontroleur, die cvo MIRAS sinds april 2023 online aanbiedt, maakt vanaf eind januari gebruik van Virtual Reality (VR). “Logistiek is het moeilijk om fysiek woningen te bezoeken. VR bood een oplossing door cursisten een realistische, praktische ervaring te bieden zonder fysieke verplaatsing”, zegt Kris Ravelingien, de drijvende kracht achter deze innovatie.

In een tijd waarin technologie en onderwijs hand in hand gaan, zet het centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) MIRAS een grote stap voorwaarts met de integratie van Virtual Reality. De opleiding tot woningcontroleur is cruciaal, aangezien woningcontroleurs vanaf 2026 over een beroepskwalificatie moeten beschikken om erkend te worden.

“De VR-oefeningen stellen cursisten in staat om op eigen tempo een realistische omgeving te verkennen”

“De focus van de opleiding ligt op het toetsen van woningen aan de woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid. Cursisten uit heel Vlaanderen volgen de online opleiding tot woningcontroleur waardoor het logistiek moeilijk is om fysiek woningen te bezoeken. Bovendien staan mensen niet te springen om een groep cursisten in hun woning binnen te laten. De VR-oefeningen, geïntegreerd in ons online leerplatform Canvas, stellen cursisten in staat om op eigen tempo een realistische omgeving te verkennen en de vragen die in de simulatie geïntegreerd zijn, te beantwoorden”, zegt leerkracht Kris Ravelingien.

“Deze oefeningen kunnen zonder de traditionele VR-brilletjes uitgevoerd worden, wat de toegankelijkheid vergroot”

Een voorbeeld van een VR-oefening is het opmeten van een kamer. Kris heeft een kamer in 3D gefilmd waarin cursisten virtueel kunnen rondlopen, metingen uitvoeren en vragen beantwoorden. “Deze oefeningen verhogen de interactiviteit en verrijken de leerervaring aanzienlijk. Interessant is dat deze oefeningen zonder de traditionele VR-brilletjes kunnen uitgevoerd worden, wat de toegankelijkheid vergroot.”

De VR-modaliteiten werden uitgewerkt dankzij projectsubsidies flankerend onderwijs van de provincie West-Vlaanderen. MIRAS werkt nauw samen met andere onderwijsinstellingen en ‘Het Agentschap Wonen in Vlaanderen’ om de opleiding actueel te houden. “We zien een heldere toekomst voor VR in het volwassenenonderwijs, en dat ook in heel wat andere opleidingen”, besluit Kris.