cvo MIRAS biedt twee nieuwe opleidingen in Ambulante Zorg aan in Kortrijk

Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS lanceert twee nieuwe opleidingen binnen het domein ‘Ambulante Zorg’. “Als één van de slechts 10 Vlaamse centra met deze onderwijsbevoegdheid, versterkt cvo MIRAS haar rol als belangrijke speler in zorgonderwijs”, aldus opleidingsverantwoordelijke Karen Godderis-Coene.

De focus van de eerste nieuwe opleiding, ‘Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer’, ligt op het comfortabel en veilig vervoeren van patiënten die geen dringende medische hulp nodig hebben. Daarnaast introduceert cvo MIRAS de opleiding ‘Eventhulpverlener’. Deze opleiding is gericht op het bieden van eerste hulp en zorg tijdens evenementen of in situaties van rampenhulpverlening. Beide opleidingen zullen plaatsvinden in de Kortrijkse cvo MIRAS op het Nelson Mandelaplein.

“We staan te popelen om de voorbereidingen voor de opleiding tot ‘Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer’ aan te vatten. Deze opleiding zal de sector aanzienlijke voordelen bieden door de ontwikkeling van vakkundig opgeleide ambulanciers. Onze nauwe samenwerking met de sector garandeert de kwaliteit van de opleiding. Ook de opleiding Eventhulpverlener zullen we in de toekomst aanbieden. Deze zit inherent vervat in de opleiding ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer. Cursisten die bij ons als ambulancier niet dringend-patiëntenvervoer afstuderen, krijgen er onmiddellijk ook het certificaat Eventhulpverlener bij. Een win-win dus voor onze toekomstige cursisten”, licht opleidingsverantwoordelijke Karen Godderis-Coene toe.

“cvo MIRAS zet zich voortdurend in voor de ontwikkeling van vakkundig zorgpersoneel, met een sterke nadruk op kwalitatieve begeleiding en ondersteuning van cursisten. De samenwerking met diverse partners in de zorgsector zorgt ervoor dat de opleidingen verrijkt worden met praktijkgerichte kennis en ervaring.”