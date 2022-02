Cursus ‘Smartphone voor beginners’ is succes in Lo-Reninge

De opleiding ‘Smartphone voor beginners’ die momenteel loopt, is een succes. De cursisten zijn enthousiast en leren heel wat bij. Op 25 april start een opleiding ‘iPhone en iPad’ voor beginners.

In 2020 organiseerde de seniorenraad van Lo-Reninge al eens een cursus ‘Smartphone voor beginners’ en dat was toen met 22 cursisten al een groot succes. Ook de tweede lessenreeks, die momenteel halfweg is, kan met 22 deelnemers op heel wat interesse rekenen. De lessen worden op maandagvoormiddag en donderdagnamiddag gegeven door Fien Verschuren van Ligo Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek.

De cursisten zijn alvast heel enthousiast. “De lessen zijn heel interessant”, zegt Franklin Delanote uit Pollinkhove die samen met zijn vrouw Rosanne Pauwelyn de opleiding volgt. “De lesgeefster gebruikt de nodige tijd om de leerstof aan te leren. Er zijn nogal wat verschillen tussen de smartphones van de deelnemers, maar ook dat lost ze zo goed als mogelijk en rustig op.”

“We zijn ondertussen halfweg de cursus en hebben onlangs de beveiliging van onze data zoals wachtwoorden bestudeerd”, zegt Franklin. “Het is onvoorstelbaar hoe alle gegevens van alle apparaten met mekaar verbonden zijn en onderling beïnvloed worden. Het is dus zeker nuttig om deze cursus te volgen.”

“Wel spijtig van het mondmasker dat we moeten dragen”, besluit Franklin. “We zien alleen de rimpels op de voorhoofden, niet de gelukzalige glimlach als iets nieuws is gelukt. Dit alles doet me trouwens denken aan een uitspraak van Toon Hermans zaliger: er gaat veel meer boven mijn petje dan er onder.”

Opleiding iPhone en iPad

Wie nog nooit gewerkt heeft met een iPhone of iPad of er nog niet goed mee overweg kan, krijgt de kans om zich in te schrijven voor een opleiding waarin de werking van het toestel stap voor stap wordt uitgelegd. De cursisten leren onder meer bellen en berichten versturen, contacten beheren, een foto maken en opslaan, een app installeren, instellingen aanpassen en informatie zoeken via het internet.

De lessenreeks start op maandag 25 april en telt tien lessen. Die vinden telkens plaats van 8.45 tot 11.45 uur in het ontmoetingscentrum De Zuidhoeve in Lo. De cursisten moeten wel over een eigen iPhone of iPad beschikken. De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld, er worden alleen kosten aangerekend voor het nemen van kopieën.