Campus Engineering Veurne biedt nieuwe studierichtingen aan : “Inspelen op vraag van industrie”

Volgend schooljaar biedt Campus Engineering Veurne een aantal nieuwe studierichtingen aan. De Vlaamse scholen hebben immers opnieuw meer vrijheid en ruimte voor een eigen invulling van hun lessenpakketten sinds de Raad van State de eindtermen heeft teruggeschroefd.

De hervormingen die werden ingevoerd om het Vlaamse onderwijs te moderniseren, te herstructureren en de kwaliteit te verbeteren hadden heel wat voeten in de aarde. Daarbij werd onder meer gekozen voor een ‘brede eerste graad’ zodat leerlingen de eerste twee jaar de kans krijgen om uiteindelijk de meest geschikte studierichting te kiezen. Nog altijd zorgen al die hervormingsmaatregelen voor heel wat discussie. In Campus Engineering Veurne houden ze de vinger aan de pols en spelen ze zo goed mogelijk in op de noden van hun leerlingen.

Directeur Frank Dorme legt uit waarom bepaalde studierichtingen worden afgevoerd en waarom de school uitpakt met een nieuw aanbod.

“We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld de richting auto-onderhoud en motortechniek niet meer aanspreekt. Leerlingen komen niet meer in garages terecht. Ook de richting mechanische vormgevingstechnieken (voornamelijk verspaningstechnieken) voeren we af, want daar is weinig vraag naar. We moeten vooral inspelen op de vraag van de lokale industrie en op ICT”, aldus de directeur.

“Voor onze school zijn er drie finaliteiten: de domeingebonden doorstroom D met voornamelijk theorie, de dubbele finaliteit ‘D/A’ met een groot praktijkpakket, die focust op de arbeidsmarkt en ook een basis is voor een specialisatie- of graduaatsopleiding, en als laatste finaliteit ‘Arbeidsmarkt’, met veel praktijk, vooral gericht om na zes jaar op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan of eventueel verder te gaan in een richting van het hoger onderwijs.”

Nieuwe richtingen

In de doorstroomfinaliteit biedt de school vanaf september de nieuwe richting mechatronica aan. Deze theoretische studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Leerlingen leren denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van industriële automatisaties en sturingen, IOT, constructies… Ook de richting technologische wetenschappen en engineering is nieuw en leert studenten om abstracte wiskundige concepten te gebruiken en hun wiskundige vaardigheden te verdiepen. In de dubbele finaliteit D/A zijn de richtingen elektromechanische technieken en elektrotechnieken nieuw. In deze technologische en theoretisch-praktische studierichting ontwikkelen leerlingen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Ze leren denken in functie van het proces.

Ook houttechnieken is een nieuwe richting in de dubbele finaliteit waar leerlingen ook leren denken in functie van het proces en kwaliteitsbewaking en technische vaardigheden aanleren qua digitale technologieën, CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines leren bedienen, machinale constructies in massief hout leren realiseren enzomeer. Een vierde nieuwe richting in de dubbele finaliteit is industriële ICT. Daar leren studenten technologische vaardigheden aan in programmeerbare sturingen, automatiseringen, netwerken en onderhouds- en diagnosetechnieken van netwerkapparatuur en configuratie.

Ook in de derde finaliteit ‘Arbeidsmarkt’ worden vier nieuwe studierichtingen aangeboden: binnen- en buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk en interieur, datacommunicatie- en netwerkinstallaties en preventief onderhoud van machines en installaties. In de schrijnwerkrichtingen vormen zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie een rode draad.

Vacatures

“Door ons aanbod uit te breiden kunnen we ook extra leerkrachten gebruiken”, zegt directeur Dorme. “De vacatures zijn te vinden op de schoolwebsite. Naast ons aanbod nieuwe studierichtingen blijven we ook toekomstgericht investeren in infrastructuur. Dat betekent onder meer didactische middelen voor de nieuwe studierichtingen, maar ook werken we verder aan ons tweede masterplan naar gebouwen toe. In samenwerking met een studiebureau worden plannen uitgewerkt om de bestaande oude gebouwen af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. We zullen dus gefaseerd moeten werken en bepaalde diensten moeten overbrengen naar een andere locatie. We hopen versneld te kunnen opstarten en de investeringen te ‘verzachten’ met bepaalde subsidiëringen. Een datum kunnen we er nog niet op kleven, maar we stellen onze hoop op 2024.”

Naar jaarlijkse traditie stelt Campus Engineering de deuren open op 1 mei vanaf 10 uur.