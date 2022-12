BSO ‘De Varens’ uit Brugge werkt als eerste Vlaamse school met digitale instructeur

De Brugse school voor buitengewoon secundair onderwijs De Varens is de eerste school in Vlaanderen die inzet op het gebruik van een systeem dat de leer- en werkplek transformeert in een innovatieve en interactieve omgeving. “Deze vorm van taakbegeleiding verhoogt de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.”

Het systeem is vergelijkbaar met een instructiefiche die de werknemer stap voor stap moet volgen om een assemblage-opdracht te volbrengen, maar door de inzet van technologie gebeurt dat op een interactieve manier.

Augmented Reality

De werkinstructies worden getoond aan de hand van werkbakken met daarin materiaal dat oplicht, beeldprojectie in de vorm van gereedschap, onderdelen op een tafel of korte video’s. Daarna controleert een camera automatisch of de werknemer (leerling) de opdracht juist heeft uitgevoerd.

Via een tip kwam de school terecht bij de Belgische firma Arkite voor het leveren van een betaalbaar systeem. Arkite transformeert met een Belgisch product werkplekken tot interactieve omgevingen door de leerling te begeleiden met Augmented Reality-werkinstructies en de handelingen van de leerlingen te valideren met een ingebouwde smart sensor.

Kansen op arbeidsmarkt verhogen

Deze technologie zorgt ervoor dat de leerling foutloos assemblage-opdrachten kan uitvoeren, want bij fouten tijdens het assemblageproces stuurt het platform meteen een waarschuwing. Een slimme sensor valideert de correcte uitvoering en voorkomt menselijke fouten, wat de kwaliteit ten goede komt. Handleidingen, checklist of handgeschreven procedures zijn voorgoed verleden tijd.

Tijdens de presentatie vertelde campusdirecteur Chris de Ruyck dat deze vorm van taakbegeleiding de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhoogt. “Dergelijke systemen worden ook toegepast in maatwerkbedrijven.”

“Het is goed dat onze leerlingen vertrouwd raken met deze technologie. We leren hen ook zelfstandiger omgaan met werkinstructies. Daarenboven helpt het systeem om te differentiëren in de klas, waardoor onze leraren meer uitdagende taken op maat kunnen aanbieden aan de leerlingen.” (PDC)