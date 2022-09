Brielen heeft opnieuw een school

De Vloot vormt een tijdelijke reddingsboei voor onderwijs in het Ieperse dorp Brielen, dat vorig jaar door een leerlingentekort voor het eerst zonder school viel. De leegstaande gebouwen werden de voorbije maanden klaargemaakt als kleuterafdeling voor de vele kinderen uit het buitengewoon onderwijs, dat kampt met capaciteitsproblemen. “Leerlingen zijn verspreid over verschillende vestigingen omwille van het grote plaatstekort.”

De basisschool van Brielen kampte al jaren met een dalend leerlingenaantal en op de eerste schooldag van vorig jaar bleef de speelplaats zelfs leeg, waarop het schoolbestuur moest overgaan tot de sluiting. Daarmee kwam een einde aan zeker 120 jaar onderwijs in het dorp. “Met pijn in het hart, want het was hier klein maar fijn. De teleurstelling aan beide zijden van de schoolpoort is groot”, klonk het toen.

Het ging om de eerste Ieperse deelgemeente die volledig zonder schoolaanbod viel, maar dit jaar is de situatie alweer veranderd: de Ieperse bijzondere basisschool Het Vlot kan de leegstaande gebouwen goed gebruiken. Door de groei en de noden bij de kleuters met doelgroep type 2 en type 9 is de volledige kleuterwerking van Het Vlot verhuisd naar Brielen, waar de school meteen een extra kleuterklas kan inrichten en inzetten op de specifieke zorg voor kinderen met verschillende problematieken.

“Brielen is een ideale tijdelijke oplossing voor Het Vlot”, zegt Koen Schelpe, algemeen directeur van de scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper (CDI). “Vooral bij de kleuters merken we een sterke aangroei, zoals bij de andere Vlaamse scholen in het buitengewoon onderwijs die kampen met capaciteitsproblemen. In Ieper zijn de leerlingen al verspreid over verschillende vestigingen, omwille van het grote plaatstekort.”

De nieuwe kleuterafdeling van Het Vlot in Brielen kreeg de naam De Vloot. “Wij hebben hier nu 29 kleuters, die het aanbod volgen van het type 2 en 9”, zegt Schelpe. “De kleuterjuffen deden enorm veel werk om alle lokalen klaar te maken als kleuterklassen op maat van deze kinderen, die hier terechtkunnen voor dit en de volgende schooljaren. Hoelang Het Vlot hier blijft, kunnen we nog niet inschatten. Momenteel zijn we met de scholengemeenschap op zoek naar een definitieve oplossing.”

Team De Vloot verwelkomde de kleuters op de eerste schooldag in passende schipperskledij. “De eerste contacten met de buurt zijn al gelegd, en we zijn van plan om het dorp eens uit te nodigen in de nieuwe school”, besluit Schelpe. (TP)