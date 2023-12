BEKIJK Brishna (11) uit Zwevegem kan het getal pi tot 280 cijfers na de komma opzeggen: “Ze heeft de hele school omvergeblazen”

Brishna Mohammadi (11) uit Zwevegem wist haar medeleerlingen en leraren van de basisschool De Windroos volledig omver te blazen. Voor een maandelijkse uitdaging moesten de leerlingen van het vijfde leerjaar het getal Pi zover mogelijk na de komma van buiten leren. Brishna blokte er dagenlang aan en kon uiteindelijk tot 280 cijfers na de komma uit haar hoofd opzeggen.

Sinds kort introduceerde meester Pieter Hellin (32) een nieuw concept in het vijfde leerjaar, waar hij les aan geeft. “Iedere maand gaan de leerlingen een andere uitdaging aan om meer dingen te leren. We zijn er nog maar net mee gestart, dus de eerste uitdaging was nu in december om het getal pi tot zover mogelijk na de komma van buiten te leren.”

“De andere leerlingen haalden tot maximaal 75 getallen na de komma en dan kwam Brishna bij haar eerste poging met 249 getallen na de komma”

“Ik ben met het idee op de proppen gekomen, omdat er een paar sterkere leerlingen in mijn klas zitten, die nogal makkelijk door de leerstof zwemmen. Zo wil ik door hen een uitdaging te geven het hen ook wat moeilijker maken. En zo kunnen de leerlingen ook leren leren. Het leuke aan iedere maand iets nieuws doen, is ook dat er telkens andere leerlingen kunnen uitblinken. Nu was het het getal pi, maar in januari is de opdracht om alle landen van Europa van buiten te leren mét de hoofdsteden en vlaggen. We zijn benieuwd naar wie er dan zal uitblinken.”

Verbazing alom

Meester Pieter had wel hoge verwachtingen van zijn leerlingen maar Brishna Mohammdi (11) overdonderde haar klasgenoten en meester. “Brishna is een goede leerlinge, maar we hadden absoluut niet verwacht dat ze tot 280 getallen na de komma zou kunnen onthouden. De andere leerlingen, waaronder haar broer, waren gestrand rond de 75 getallen na de komma. Bij de eerste poging haalde ze tot 249 getallen en toen was ze wat teleurgesteld, omdat ze zelf zei dat ze meer kon. Ze schoot er dus fel bovenuit.”

Enkele van de leerlingen volgden samen met de leraren ook alle getallen van Pi na de komma mee. © Basisschool De Windroos

“Vandaag waagde ze zich opnieuw aan een poging op het maandelijks forum onder het toeziend oog van de hele school en raakte ze tot 280. Op een avond tijd had ze nog eens een dertigtal getallen extra van buiten geleerd. Op dat moment hebben we het niet gefilmd, omdat we zo druk bezig waren om de cijfers te controleren. In de namiddag heeft ze het nog eens opnieuw gedaan, omdat ze het zelf ook graag op video wilde hebben.” (Lees verder onder de video)



Brishna is erg trots op haar prestatie. “Vier weken lang heb ik iedere avond alleen getallen geleerd op mijn kamer. Ik probeerde elke dag tien of vijftien nummers er bij te doen. Ik heb de meester gezegd dat ik tot 250 wil gaan. Het moest beter en als je probeert, dan kan je het wel. Mijn klasgenootjes geloofden mij niet en dan heb ik alle getallen opgezegd en was hun antwoord ‘Wat?!?’. Maar ze zijn heel blij voor mij. En voor vandaag heb ik er nog meer getallen bij gedaan, maar nu is het goed en is de taak klaar”, lacht Brishna.

“Hopelijk zijn de andere leerlingen door deze top-pi prestatie nu ook getriggerd om het beste van zichzelf te geven en gaan ze er voluit voor met de volgende opdracht”, glundert meester Pieter.